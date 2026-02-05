search
05.02.2026 10:36

Τρίκαλα: Αναστολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και καρναβαλικών δράσεων σε ένδειξη πένθους για τα θύματα στη «Βιολάντα»

biolanta new

Την αναστολή χρηματοδότησης και συμμετοχής της σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καρναβαλικές δράσεις αποφάσισε η περιφερειακή ενότητα Τρικάλων.

Παράλληλα αναστέλλει κάθε άλλη προγραμματισμένη εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνεται στο τρέχον πρόγραμμα μέχρι την παρέλευση χρονικού διαστήματος σαράντα ημερών από το τραγικό γεγονός στο εργοστάσιο της Βιολάντα, αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, σε ένδειξη πένθους, σεβασμού και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων, στο πρόσφατο εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο της περιοχής των Τρικάλων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στέκονται με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, υπογραμμίζεται. Επίσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό των εργαζομένων.

adonis_sinantisi_me_maies
ΥΓΕΙΑ

Συνάντηση Α. Γεωργιάδη με τους εκπροσώπους των συλλόγων Μαιών: «Λύθηκε η παρεξήγηση  για το καθηκοντολόγιο» (photos)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο: Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

moro_1012_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

36 βρέφη αρρώστησαν μετά από κατανάλωση μολυσμένου βρεφικού γάλακτος στη Βρετανία

ekt epitokia 765- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η ΕΚΤ

SUPERFAST I (3)
BUSINESS

Ταξιδεύουμε στην Ιταλία με 20% Early Booking από την Superfast Ferries!

tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

Sahara
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμένες στην άμμο: Μούμιες 7.000 ετών που βρέθηκαν στη Σαχάρα ανήκουν σε άγνωστη γενεαλογική γραμμή

