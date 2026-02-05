Τρίκαλα: Αναστολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και καρναβαλικών δράσεων σε ένδειξη πένθους για τα θύματα στη «Βιολάντα»

Την αναστολή χρηματοδότησης και συμμετοχής της σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καρναβαλικές δράσεις αποφάσισε η περιφερειακή ενότητα Τρικάλων.

Παράλληλα αναστέλλει κάθε άλλη προγραμματισμένη εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνεται στο τρέχον πρόγραμμα μέχρι την παρέλευση χρονικού διαστήματος σαράντα ημερών από το τραγικό γεγονός στο εργοστάσιο της Βιολάντα, αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, σε ένδειξη πένθους, σεβασμού και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων, στο πρόσφατο εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο της περιοχής των Τρικάλων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στέκονται με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, υπογραμμίζεται. Επίσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό των εργαζομένων.

