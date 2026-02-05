search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 09:05

Μέγαρα: Εξιχνιάστηκε άγρια ληστεία με θύμα ηλικιωμένο – Ομολόγησε 22χρονος (video)

05.02.2026 09:05
peripoliko_elas_astynomia
φωτογραφία αρχείου

Εξιχνιάστηκε η ληστεία που έγινε τον περασμένο Ιούνιο στα Μέγαρα, όταν ένας 22χρονος εισέβαλε στο σπίτι 72χρονου, τον χτύπησε άγρια και τον λήστεψε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία έπειτα από έρευνες ανακάλυψε ότι ο δράστης της υπόθεσης είναι ένας 22χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του.

Όπως είπε στους αστυνομικούς εισέβαλε στο σπίτι του 72χρονου, τον βασάνισε αρκετή ώρα, τον χτύπησε στο κεφάλι, άρπαξε 5.000 ευρώ και εξαφανίστηκε.

Σημειώνεται πως τον ηλικιωμένο είχε εντοπίσει αιμόφυρτο η σύζυγός του.

Το θύμα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου παρέμεινε για 51 ημέρες και τον Οκτώβριο πήρε εξιτήριο. Δυστυχώς τρεις ημέρες μετά κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Χίο: Αναπάντητα ερωτηματικά για τη θερμική κάμερα που δεν λειτούργησε – Οι πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων

Στους δρόμους ξανά οι αγρότες, αλλά χωρίς μπλόκα: Τρακτέρ στην Αθήνα Παρασκευή και 13, κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις

Ανάστατωση στην Καστοριά από μπαράζ σεισμικών δονήσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spain
ΚΟΣΜΟΣ

Νιώθουν ήδη τις συνέπειες αλλά είναι απροετοίμαστοι: 4 στους 5 Ευρωπαίους λένε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή

polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Σε υπερδύναμη έδινε τις πληροφορίες

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ωφελούνται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και στο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη – Κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές

KIKILIAS_0302_1460-820_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή μετά το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση γύρω από την τραγωδία της Χίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:49
spain
ΚΟΣΜΟΣ

Νιώθουν ήδη τις συνέπειες αλλά είναι απροετοίμαστοι: 4 στους 5 Ευρωπαίους λένε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή

polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Σε υπερδύναμη έδινε τις πληροφορίες

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ωφελούνται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

1 / 3