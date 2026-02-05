Μέγαρα: Εξιχνιάστηκε άγρια ληστεία με θύμα ηλικιωμένο – Ομολόγησε 22χρονος (video)

Εξιχνιάστηκε η ληστεία που έγινε τον περασμένο Ιούνιο στα Μέγαρα, όταν ένας 22χρονος εισέβαλε στο σπίτι 72χρονου, τον χτύπησε άγρια και τον λήστεψε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία έπειτα από έρευνες ανακάλυψε ότι ο δράστης της υπόθεσης είναι ένας 22χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του.

Όπως είπε στους αστυνομικούς εισέβαλε στο σπίτι του 72χρονου, τον βασάνισε αρκετή ώρα, τον χτύπησε στο κεφάλι, άρπαξε 5.000 ευρώ και εξαφανίστηκε.

Σημειώνεται πως τον ηλικιωμένο είχε εντοπίσει αιμόφυρτο η σύζυγός του.

Το θύμα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου παρέμεινε για 51 ημέρες και τον Οκτώβριο πήρε εξιτήριο. Δυστυχώς τρεις ημέρες μετά κατέληξε.

