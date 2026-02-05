search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:06
ΕΛΛΑΔΑ

05.02.2026 11:25

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι σε Ηλεία – Ήχησε το 112, εκκενώθηκαν σχολεία (video)

05.02.2026 11:25
Πολλά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας και κυρίως στην Ηλεία.

Εκεί, η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρωινές ώρες έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους της πόλης του Πύργου.

Σε λίμνη έχουν μετατραπεί η οδός Υψηλάντου και η οδός Πατρών, με τα νερά να καθιστούν δύσκολη τη διέλευση των οχημάτων, ενώ οι οδηγοί κινούνται με μεγάλη προσοχή. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου τα φρεάτια δεν προλαβαίνουν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού.

Παράλληλα, ήχησε και το 112 για την περιοχή της Τρυφιλίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Στη Μεγαλόπολη ξέσπασε πολύ έντονο καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους να χτυπούν τη περιοχή.

Τρία σχολεία στον Πύργο, το 5o Νηπιαγωγείο, το 3o Δημοτικό και το 4o Γυμνάσιο Πύργου, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων χρειάστηκε να εκκενωθούν και οι μαθητές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στην Κεφαλονιά, η παραλιακή λεωφόρος του Αργοστολίου πλημμύρισε, με τα νερά να καλύπτουν μεγάλο μέρος του οδοστρώματος.

