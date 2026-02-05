Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι σε Ηλεία – Ήχησε το 112, εκκενώθηκαν σχολεία (video)

Πολλά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας και κυρίως στην Ηλεία.

Εκεί, η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρωινές ώρες έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους της πόλης του Πύργου.

Σε λίμνη έχουν μετατραπεί η οδός Υψηλάντου και η οδός Πατρών, με τα νερά να καθιστούν δύσκολη τη διέλευση των οχημάτων, ενώ οι οδηγοί κινούνται με μεγάλη προσοχή. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου τα φρεάτια δεν προλαβαίνουν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού.

Παράλληλα, ήχησε και το 112 για την περιοχή της Τρυφιλίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 5, 2026

Στη Μεγαλόπολη ξέσπασε πολύ έντονο καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους να χτυπούν τη περιοχή.

Τρία σχολεία στον Πύργο, το 5o Νηπιαγωγείο, το 3o Δημοτικό και το 4o Γυμνάσιο Πύργου, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων χρειάστηκε να εκκενωθούν και οι μαθητές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στην Κεφαλονιά, η παραλιακή λεωφόρος του Αργοστολίου πλημμύρισε, με τα νερά να καλύπτουν μεγάλο μέρος του οδοστρώματος.

