05.02.2026 15:08

Έρευνα και στις εταιρείες για τη ΓΣΕΕ

05.02.2026 15:08
giannis_panagopoulos_new

Η αποκάλυψη βόμβα για την έρευνα που διεξάγει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και η οποία οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα 6 στελεχών της Συνομοσπονδίας, φαίνεται ότι είναι και εκτενέστατη και σε βάθος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο και εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στη διαχείριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, αλλά και κοινοτικούς πόρους.

Κυρίως ελέγχονται ή θα ελεγχθούν ΚΕΚ και άλλοι φορείς, που δραστηριοποιούνται στο χώρο – οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για γνωστά ονόματα που έχουν σημαντικές θέσεις στη σχετική αγορά.

Άλλωστε για τους γνωρίζοντες όλη αυτή η ιστορία με τα ΚΕΚ και τα προγράμματα κατάρτισης έχει πολλές «μαύρες τρύπες».

Διαβάστε επίσης:

Εργοστάσιο Βιολάντα: Στην ένωση δύο σωλήνων εντοπίστηκε το σημείο της διαρροής προπανίου 

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του Παναγόπουλου και 6 στελεχών της ΓΣΕΕ – Έλεγχος για διασπάθιση σε προγράμματα 73 εκατ. ευρώ – «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης», λέει ο ίδιος

Τραγωδία στη Χίο: «Ξέφυγε» ο ακροδεξιός εσμός – Χυδαία σχόλια σε ανάρτηση γνωστής τραγουδίστριας

