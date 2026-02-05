Έρευνα και στις εταιρείες για τη ΓΣΕΕ

Η αποκάλυψη βόμβα για την έρευνα που διεξάγει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και η οποία οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα 6 στελεχών της Συνομοσπονδίας, φαίνεται ότι είναι και εκτενέστατη και σε βάθος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο και εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στη διαχείριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, αλλά και κοινοτικούς πόρους.

Κυρίως ελέγχονται ή θα ελεγχθούν ΚΕΚ και άλλοι φορείς, που δραστηριοποιούνται στο χώρο – οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για γνωστά ονόματα που έχουν σημαντικές θέσεις στη σχετική αγορά.

Άλλωστε για τους γνωρίζοντες όλη αυτή η ιστορία με τα ΚΕΚ και τα προγράμματα κατάρτισης έχει πολλές «μαύρες τρύπες».

