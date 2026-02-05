Εργοστάσιο Βιολάντα: Στην ένωση δύο σωλήνων εντοπίστηκε το σημείο της διαρροής προπανίου 

Αύριο, Παρασκευή, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για το σημείο της διαρροής του προπανίου στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Οι έρευνες επανεκίνησαν και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εντοπίστηκε το σημείο απ όπου υπήρξε διαρροή.

Το σημείο που φέρεται να εντοπίστηκε η διαρροή, ήταν στην ένωση των δύο σωλήνων.

Ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος Θεσσαλονίκης που εκπροσωπεί τις οικογένειες της Αγάπης Μπουνόβα και Αναστασίας Νάσιου, ανέφερε ότι ήδη προχώρησε σε δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου.

Η εταιρία όρισε δικό της πραγματογνώμονα προκειμένου να παρακολουθεί τόσο τις έρευνες όσο και την πορεία της προανάκρισης.

