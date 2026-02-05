Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ 

Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να αναστείλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου.

Μετά την απόφαση της εισαγγελίας να του δεσμεύσουν τους λογαριασμούς γιατί ελέγχεται από την Αρχή για το Μαύρο Χρήμα για διασπάθιση εκατ. Ευρώ, η Χ. Τρικούπη αποφάσισε να του αφαιρέσει την ιδιότητα του κομματικού μέλους.

«O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

