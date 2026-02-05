Βουλή: Αναφορά στον Κακλαμάνη κατά της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Αναφορά στον Νικήτα Κακλαμάνη για «αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά» της προέδρου της Πλεύσης Ζωής Κωνσταντοπούλου, επέβαλε η Μαρία Συρεγγέλα.

«Η βουλευτής, κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει επανειλημμένως επιδείξει αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά εναντίον μου, χωρίς ουδέποτε να έχει ανακαλέσει τα λεγόμενά της, μολονότι της έχει ζητηθεί», τονίζει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας και τα επίμαχα αποσπάσματα από τις συνεδριάσεις της εξεταστικής και της Ολομέλειας.

«Η συμπεριφορά, που επιδεικνύει προς το πρόσωπό μου αλλά και στο σύνολο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, τους τελευταίους δύο μήνες, δεν συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των Βουλευτών τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσο και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων», προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Συρεγγέλα έχει ασκήσει και αγωγή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για προσβολή προσωπικότητας.

