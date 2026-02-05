Νέος καβγάς στη Βουλή με αφορμή την τραγωδία στη Χίο: Ο Καζαμίας αποκάλεσε τον Λαζαρίδη «τσιράκι του Μητσοτάκη»

Νέος καβγάς ξέσπασε στην Ολομέλεια νωρίτερα σήμερα, στον απόηχο της χθεσινής τραγωδίας στη Χίο, μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία και τη συμμετοχή των Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Το επεισόδιο έληξε με «πυροσβεστική» παρέμβαση του προεδρεύοντος Θανάση Μπούρα.

Αναπαράγοντας την γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, ο Μακάριος Λαζαρίδης κάλεσε εκ νέου τα κόμματα να πουν αν είναι «με τους δολοφόνους διακινητές που εκμεταλλεύονται ανθρώπινες ψυχές ή με το δίκαιο και με τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, που σώζουν χιλιάδες ψυχές στο Αιγαίο».

Αντιδρώντας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας πήρε το λόγο και κατηγόρησε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ για «χυδαίο λαϊκισμό».

«Είστε χυδαίος! Χυδαίος! Είσαι τσιράκι του Μητσοτάκη. Τσιράκι είστε!», συνέχισε να φωνάζει ο Αλέξανδρος Καζαμίας,

«Ντροπή! Ντροπή σας!» απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης εκτός μικροφώνου.

«Λέτε ανοησίες. Δεν ντρέπεσαι τσιράκι να μιλάς έτσι; Κουνάτε τα φρύδια, γιατί δεν έχετε τι να πείτε. Είστε χυδαίος, το ξέρουμε, αλλά δε χρειάζεται να το αποδεικνύετε συνέχεια», επέμεινε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ακολούθως, ο Αλέξανδρος Καζαμίας ζήτησε από τον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα να τον «προστατεύσει» και να απομακρύνει από την αίθουσα τον Μακάριο Λαζαρίδη εάν συνεχίσει τις διακοπές. Ο αντιπρόεδρος ζήτησε να πέσουν οι τόνοι ένθεν κακείθεν, ενώ ενημέρωσε πως θα διαγραφούν από τα πρακτικά οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί.

Προηγουμένως, στα εκβιαστικά διλήμματα Λαζαρίδη «με τους δολοφόνους ή με το Λιμενικό» είχε αντιδράσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, κάνοντας λόγο για παραποίηση της αλήθειας όσον αφορά ισχυρισμούς ότι ο Σωκράτης Φάμελλος στράφηκε κατά κατά του Λιμενικού.

«Δεν τσιμπάμε στο δόλωμα κ. Λαζαρίδη, δεν έγινε καμία αναφορά στο Λιμενικό Σώμα, τους τιμήσαμε με το παραπάνω» προσθέτοντας «δεν υποστηρίζουμε τους δολοφόνους της αλήθειας που η συγκάλυψη έχει γίνει δεύτερη φύση τους».

Τον λόγο πήρε και η Πέτη Πέρκα η οποία έκανε λόγο, όπως και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος εχθές, για διαμόρφωση «κοινωνίας μίσους» επικαλούμενη τα σχόλια που δέχονται στα κοινωνικά δίκτυα όσοι είναι απέναντι στην μεταναστευτική ατζέντα της Δεξιάς.

