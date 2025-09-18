Άγριος καυγάς για ένα… έδρανο

Τα μαχαίρια σε κοινή θέα έβγαλαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας.

Εις επήκοον όλων όσοι ήταν στην αίθουσα που συνεδριάζει η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημοσιογράφων, υπαλλήλων αλλά και των αστυνομικών της Βουλής λίγο έλειψαν να πιαστούν στα χέρια για την… καρέκλα!

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας αντί να καθίσει στις πίσω θέσεις των εδράνων, αφού η Πλεύση Ελευθερίας είναι το τελευταίο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα, στρογγυλοκάθισε στη δεύτερη σειρά, πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι φωνές ακούστηκαν μέχρι τους διαδρόμους με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να τον κατηγορούν για «εισπήδηση», κόντρα σε όσα επιβάλλει η κοινοβουλευτική τάξη.

«Είναι ασέβεια, είναι ασέβεια αυτό που κάνετε», ακούστηκε να φωνάζει ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βασίλης Κόκκαλης και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος άρχισαν κι εκείνοι να διαμαρτύρονται σε έντονο ύφος με τον Αλέξανδρο Καζαμία να μην καταλαβαίνει μια και να παραμένει στο έδρανο που επέλεξε να καθίσει, πίσω ακριβώς από το ΠΑΣΟΚ και τη Μιλένα Αποστολάκη.

«Κάνετε δημοσκοπικά όνειρα», φώναζε έξαλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις πρόσφατες μετρήσεις που φέρνουν την Πλεύση Ελευθερίας στη τρίτη θέση και διερωτήθηκε: «Μήπως να ερχόμαστε νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να κρατάμε θέσεις, λες και είμαστε ξανά στο δημοτικό; Μήπως να αφήνουμε και τη τσάντα μας;».

Το άγριο επεισόδιο σχολιάστηκε από γαλάζιο βουλευτή που έσταξε χολή.

«Αυτοί θέλουν και να κυβερνήσουν τη χώρα…», είπε!

