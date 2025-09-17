search
17.09.2025 16:53

Πάρτι στο διαδίκτυο με την ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ

17.09.2025 16:53
loverdos

Μόνο έκπληξη δεν προκάλεσε η είδηση ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, καθώς το πολιτικό φλερτ ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν σε εξέλιξη εδώ και καιρό.

Ο ίδιος για την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν απάντησε «εξαπολύοντας» «πυρά» με στόχο τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως «επανειλημμένως έχει κριθεί από τους πολίτες ότι δεν τον θεωρούν εναλλακτική λύση», με τους χρήστες να έχουν στήσει πάρτι στα social media, καθώς δεν μπορούν να ξεχάσουν την εποχή που δήλωνε «για πάντα ΠΑΣΟΚ».

@tsiamoskonstantinos

Ο Λοβέρδος προσχώρησε στην Ν.Δ. : Η εκλόγιμη και κληρονομική μοναρχία, η σύγχρονη φεουδαρχία, η οποία με όχημά της τον κοινοβουλευτισμό, απαξιώνει και απομονώνει τον Ελληνικό λαό από την ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας και στοχεύει μόνο στην νομή της εξουσίας! Απολαύστε την κομματοκρατία ή αλλιώς το κόμμα των κομμάτων! Είναι όλοι τους ίδιοι!

♬ Originalton – Konstantinos Tsiamos

