16.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16.09.2025 16:00

Όταν ο Λοβέρδος δήλωνε «για πάντα ΠΑΣΟΚ»

Ήταν 20 Σεπτεμβρίου του 2021 όταν ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ, με κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας του «Για πάντα ΠΑΣΟΚ».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της πλατφόρμας του, ο πρώην υπουργός είχε δηλώσει τότε ότι «σήμερα κάποιοι ντρέπονται αντί να καμαρώνουν. Αυτό εγώ το καταγγέλλω. Το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα, για το οποίο εγώ μιλώ, δίνει προοπτική για το μέλλον και είναι υπερήφανο για το παρελθόν. ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΣΟΚ».

Επίσης, είχε συμπληρώσει ότι «δεν μπορούμε να κρύβουμε το όνομα του ΠΑΣΟΚ για να κρατάμε ένα όνομα που το επέλεξαν άνθρωποι που λίγο μετά έφυγαν. Επαναφορά λοιπόν του ονόματος, του συμβόλου και του χρώματος του ΠΑΣΟΚ. Επιστροφή με το ΠΑΣΟΚ».

Βέβαια, όπως είπε – δεν είμαστε σίγουροι με τι τόνο ακριβώς… – στέλεχος της ΝΔ, με τόσο κόσμο που έχει μαζευτεί από το ΠΑΣΟΚ στο κυβερνών κόμμα, ο Α. Λοβέρδος μπορεί να έχει και δίκιο όταν λέει «για πάντα ΠΑΣΟΚ»…

