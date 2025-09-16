Τα πρώτα… καλωσορίσματα στον Λοβέρδο από τον Τσιάρα: «Όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχε μια συζήτηση» (video)

Ο Κώστας Τσιάρας… δεν αρνήθηκε on air την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Λίγη ώρα πριν ανακοινωθεί και επίσημα ο «γάμος», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παραδέχτηκε πως η μεταγραφή είχε ουσιαστικά γίνει και τον καλωσόρισε κι επίσημα.

«Νομίζω όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχε μια συζήτηση, όλοι γνωρίζαμε την πορεία του και τον καλοδεχόμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι με τη παρουσία του και τη συμβολή του θα ενιχύσει κι αυτός με τον δικό του τρόπο μια τεράστια εθνική προσπάθεια που γίνεται προκειμένου η χώρα να κρατηθεί σε μια τροχιά σταθερότητας»

