Ακόμα να διαγραφεί από τη ΝΔ η Σεμερτζίδου με την Ferrari

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου θα περάσει από τον έλεγχο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, καθώς ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, αλλά για τη ΝΔ δεν τρέχει… κάστανο (δεν ξέρω κι αν είναι επιδοτούμενα τα κάστανα, μην γίνει καμία παρεξήγηση).

Το κυβερνών κόμμα για κάποιο ακατανόητο λόγο, δεν έχει ασχοληθεί με την περίπτωση της Πόπης του Κάμπου. Μόνη της παραιτήθηκε η Σεμερτζίδου από Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη ΝΔ.

Είναι όμως υποχρέωση και του κόμματος να εξετάσει εάν πρέπει να παραμένει μέλος της η Πόπη, ή θα επιβάλλει κάποια πειθαρχική ποινή, έστω αναστολή αυτής της ιδιότητας, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά θα φτάσει η ΝΔ να έχει τα μισά μέλη της να τρέχουν στις εισαγγελίες να απολογούνται.

Είπαμε, ο νέος γραμματέας της ΝΔ, ο Κώστας Σκρέκας, δεν είναι και πολύ φανατικός της εργατικότητας, αλλά ας κάνει μία εξαίρεση στο θέμα αυτό και ας ασχοληθεί το συντομότερο, διότι εκτίθεται.

