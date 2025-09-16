search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 09:30
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16.09.2025 07:55

Γιατί ο Μητσοτάκης θα (υπο)δεχθεί στο Μαξίμου τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

16.09.2025 07:55
mitsotakis_maximou_new_123

Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση θα έχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12 το μεσημέρι, λοιπόν, θα υποδεχθεί τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Το ενδιαφέρον δεν αφορά τόσο τον Σ. Αρναουτάκη – ο άνθρωπος, όπως θα θυμάστε, βρίσκεται πλέον… πέρα από κόμματα, αφού στις αυτοδιοικητικές εκλογές πέρσι είχε απολαύσει τη στήριξη και της ΝΔ.

Ωστόσο, η συνάντηση με τον κ. Ευγένιο έχει πολλαπλό ενδιαφέρον, καθώς, όπως λένε οι πληροφορίες, ο πρωθυπουργός επιδιώκει ταχεία εξομάλυνση των σχέσεων με την Εκκλησία της Κρήτης, μετά από μια περίοδο εντάσεων λόγω της εκλογής νέου μητροπολίτη Κυδωνίας Αποκόρωνου (η κυβέρνηση είχε κατηγορηθεί ακόμα και για ευθεία παρέμβαση στη διαδικασία εκλογής).

Εν πάση περιπτώσει, οι πληροφορίες λένε ότι ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να λύσει τις όποιες «παρεξηγήσεις» και να επέλθει και πάλι αρμονία στις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας της Κρήτης. Ίδωμεν.

