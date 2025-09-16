search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16.09.2025

Το αγαπημένο καφενείο του Ανδρουλάκη στην Κρήτη, οι κολοκυθανθοί και τα ντολμαδάκια

androulakis_6

Οι περισσότεροι άνδρες έχουν ως σημείο αναφοράς στη μαγειρική την μητέρα τους.

Έτσι και ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους μετά την συνέντευξη του στην ΔΕΘ για την μαγειρική, μίλησε για τα φαγητά της μητέρας του λέγοντας ότι έχει ξεπεράσει και την γιαγιά του που ήταν επίσης εξαιρετική μαγείρισσα.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που ως Κρητικός λατρεύει τα εδέσματα της πατρίδας του αποκάλυψε και το αγαπημένο του καφενείο στην Κρήτη που φτιάχνει κολοκυθανθούς και ντολμαδάκια.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι κάθε φορά που πηγαίνει παίρνει σε τάπερ φαγητά για να έχει μαζί του. ΠΑΣΟΚ και κρητική κουζίνα λοιπόν!

