ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανήξερους, έχουν πολιτική ευθύνη για την Σεμερτζίδου

Ευθύνες στην κυβέρνηση καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικά για την εμπλοκή της Π. Σεμερτζίδου.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «Με εντολή του επικεφαλής της Aρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεσμεύονται, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, περιουσιακά στοιχεία της πολιτεύτριας της ΝΔ, Πόπης Σεμερτζίδου, και συγγενικών της προσώπων που εμπλέκονται στο γαλάζιο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, δεσμεύεται ποσό 1,5 εκατ. ευρώ, μια Ferrari, μια Porshe κι άλλα πολυτελή αυτοκίνητα, καθώς και οικόπεδα και αγροτεμάχια.

Η κ. Σεμερτζίδου, ας θυμίσουμε, δεν ήταν μια τυχαία επιχειρηματίας, αλλά διετέλεσε συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ. Φαίνεται πως η “επιτελική” και “άριστη” κυβέρνηση Μητσοτάκη ξέρει να διαλέγει τους σωστούς ανθρώπους για την κατάλληλη “δουλειά”!

Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανήξερους. Η πολιτική ευθύνη είναι δική τους. Το δικό τους στέλεχος κατηγορείται για ένα σκάνδαλο εκατομμυρίων. Οι πολίτες δικαιούνται απαντήσεις: Ποιος την όρισε; Ποιος την κάλυπτε; Ποιος έκανε τα στραβά μάτια;

Η χώρα δεν μπορεί να πορεύεται με μια κυβέρνηση που βουλιάζει στα σκάνδαλα και στήνει δίκτυα πελατειακής εξουσίας. Οι πολίτες αξίζουν δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία. Όχι κομπίνες με τα λεφτά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που τα στερούνται τίμιοι άνθρωποι της δουλειάς.

Τέλος, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει στη Βουλή την δυνατότητα να στείλει τους υπουργούς Βορίδη και Αυγενάκη στη Δικαιοσύνη, όπως αναφέρει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο στραγγαλισμός της Βουλής τον Ιούλιο του 2025 ούτε έχει ξεχαστεί, ούτε θα αφήσουμε να ξεχαστεί».

