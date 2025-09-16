search
16.09.2025
16.09.2025 06:33

Διαρκώς δίπλα στον Ανδρουλάκη ο Μπένος

16.09.2025 06:33
Ο Σταύρος Μπένος μετά από αρκετά χρόνια βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πρώτη γραμμή στις σημαντικές εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ.

Από το Ζάππειο μέχρι την ΔΕΘ βρέθηκε στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη ενώ σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες συνέβαλλε και στις προγραμματικές θέσεις που παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.  

Χαρακτηριστική η εικόνα του Σταύρου Μπένου στη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ που έμεινε μέχρι το τέλος της παρά το γεγονός ότι είχε διάρκεια τριών ωρών και στάθηκε δίπλα του όταν έκλεισε για να μιλήσει στο καθιερωμένο πηγαδάκι με τους δημοσιογράφους.

Μητσοτάκης: Στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας

«Σεισμός» από τη δήλωση Γεωργιάδη για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο – «Με δυσκολία» το αναγνωρίζει και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανήξερους, έχουν πολιτική ευθύνη για την Σεμερτζίδου

