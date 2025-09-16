Διαρκώς δίπλα στον Ανδρουλάκη ο Μπένος

Ο Σταύρος Μπένος μετά από αρκετά χρόνια βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πρώτη γραμμή στις σημαντικές εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ.

Από το Ζάππειο μέχρι την ΔΕΘ βρέθηκε στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη ενώ σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες συνέβαλλε και στις προγραμματικές θέσεις που παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Χαρακτηριστική η εικόνα του Σταύρου Μπένου στη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ που έμεινε μέχρι το τέλος της παρά το γεγονός ότι είχε διάρκεια τριών ωρών και στάθηκε δίπλα του όταν έκλεισε για να μιλήσει στο καθιερωμένο πηγαδάκι με τους δημοσιογράφους.

