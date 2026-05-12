ΣΚΑΪ: «Χαριστική βολή» (;) για το Survivor το τραγικό περιστατικό

Το σοβαρό ατύχημα με τον νεαρό παίκτη, Σπύρο Φλώρο του τοξικού ριάλιτι «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», και η αναστολή μετάδοσης επεισοδίων, μέχρι νεωτέρας, εικάζεται ότι μπορεί να λειτουργήσουν σαν επιταχυντές εξελίξεων για την παρουσία του ριάλιτι στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Το «παιχνίδι» έπειτα και από ατύχημα, με μία έννοια, εισήλθε στην χώρα της αμφιβολίας ως προς την ασφάλεια όσων συμμετέχουν. Το τραγικό περιστατικό συνέβη μεν εκτός «αγωνιστικής διαδικασίας», ωστόσο τα πάντα στο «Survivor» είναι υπο καθεστώς διαρκούς εποπτείας.

Δεκάδες κάμερες ανεπτυγμένες στην περιοχή στην οποία πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του ελληνικού ριάλιτι παρακολουθούν τα πάντα. Κάθε κίνηση. Με άλλα λόγια η ζωή των παικτών καταγράφεται σχεδόν σε 24ωρη βάση, επομένως θα μπορούσε να συμπεράνει κάποιος πως ζουν, αναπνέουν και δρουν σαν σε κλωβό ασφαλείας, με «άγρυπνα μάτια» να τους «κοιτούν» σχεδόν παντού- ίσως μόνον εκεί όπου «και ο βασιλιάς πάει μόνος» του δεν τους «βλέπουν».

Ο προβληματισμός στον ΣΚΑΪ για το ριάλιτι

Στο Φάληρο το τελευταίο διάστημα είχε αναπτυχθεί-συγκρατημένος ως κάποιο βαθμό- προβληματισμός. Ο σταθμός μέχρι τώρα, με την επένδυση που κάνει, δείχνει να πιστεύει στο «Survivor».

Παρόλα αυτά, τις τελευταίες τρείς σεζόν- μαζί με τη φετινή- οι αποδόσεις του προγράμματος εκ των αποτελεσμάτων ήταν κατώτερα των προσδοκιών, κι ας μην ομολογείται μια τέτοια παραδοχή «ανοιχτά».

Φέτος, σταθμός και εταιρεία παραγωγής, κατέφυγαν στο τέχνασμα πρόκλησης ίντριγκας για προσέλκυση τηλεθέασης λανσάροντας το ριάλιτι με τον προβοκατόρικο και διχαστικό/ρατσιστικό τίτλο «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες».

Ο ντόρος που προκάλεσε και εκδηλώθηκε- έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- δεν μεταφράστηκε σε τηλεθέαση και όταν ο ανταγωνισμός στην αρχή της σεζόν άρχισε να μεταδίδει σειρές μυθοπλασίας, το ριάλιτι επιβίωσης εξαφανίστηκε από τις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης. Πολύ σύντομα η κατασκευασμένη αντιπαλότητα ανάμεσα σε Αθηναίους και Επαρχιώτες έμοιαζε με ληγμένη γκαζόζα, που είχε ξεθυμάνει το ανθρακικό της.

Ενδεικτικά, την Κυριακή που μας πέρασε το «Survivor» εμφανίστηκε στο Top 10 της Nielsen αλλά με τηλεθέαση μόλις 4,5% ποσοστό που σε απόλυτους αριθμούς αντιστοιχεί σε 457.000 τηλεθεατές.

Νωρίτερα ο σταθμός, υπο την ασφυκτική πίεση του ανταγωνισμού- ως και το «Masterchef» είχε μεγαλύτερη απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό- είχε δοκιμάσει αλλαγή στις ημέρες προβολής του σε μια-ακόμη- προσπάθεια του ΣΚΑΪ να υποστηρίξει την πρόταση του που κινείται εξ αρχής στα «ρηχά» της τηλεθέασης.

Το «Survivor»- λογικά- θα επανέλθει στο πρόγραμμα του σταθμού. Η κατάργηση του δεν είναι απλή υπόθεση. Σε ένα τέτοιο-υποθετικό- ενδεχόμενο θα αναπτυχθεί domino effect. Διότι υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις. Εμπορικές συμφωνίες. Προαγορασμένος διαφημιστικός χρόνος. Χορηγίες.

Επίσης θα προκληθεί μια «τρύπα» στο πρόγραμμα του σταθμού και καθώς το ριάλιτι- σε κανονικές συνθήκες- ολοκληρώνεται περι τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, η κάλυψη του χρόνου που του αναλογεί έχει ένα- σημαντικό- βαθμό δυσκολίας στην ανεύρεση περιεχομένου δεδομένου ότι μεταδίδεται Κυριακή με Πέμπτη και με διάρκεια κάθε επεισοδίου τουλάχιστον δυόμιση ώρες.

Αυτά όλα δεν ανατρέπονται. Μένει να φανεί από εδώ και ύστερα αν ο ΣΚΑΪ θα εξακολουθήσει να επενδύει σε κάτι που «δεν τραβάει» ή έστω δεν έχει αποδώσει αυτά που υπολόγιζε.

