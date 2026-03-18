ΣΚΑΪ: Καραμπόλες και διακριτική «απόσυρση» λόγω ανταγωνισμού, για το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

Δεν έχει περάσει καιρός πολύς από την αναπρογραμματισμό του «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» στον ΣΚΑΪ.

Το αρχετυπικό τοξικό ριάλιτι μεταδιδόταν Κυριακή- Πέμπτη (άρχισε με μεταδόσεις Κυριακή- Τετάρτη), προσφάτως μετατοπίστηκε και τα επεισόδια του- ενημέρωνε ο σταθμός- μεταδίδονταν Σάββατο-Τρίτη(). Ως τώρα.

Πράγματι η αλλαγή εκείνη έδειξε να αποδίδει ειδικά το Σαββατοκύριακο, συνδυαστικά με τον χαμηλής έντασης ανταγωνισμό και την αλλαγή στη στάση του τηλεοπτικού κοινού στο τέλος της εβδομάδας.

Τα επεισόδια του ριάλιτι, του Σαββάτου και της Κυριακής εμφανίστηκαν στα αντίστοιχα ημερήσια τηλεβαρόμετρο της Nielsen. Εκείνο μάλιστα της Κυριακής με 5,6% τηλεθέαση (και σε απόλυτους αριθμούς, 566.000 τηλεθεατές) κατετάγη πέμπτο στις τηλεπροτιμήσεις έναντι της έβδομης του Σαββατιάτικου επεισοδίου (που κατάφερε 4,3% ή 434.000 τηλεθεατές).

Το περασμένο Σάββατο όμως το Mega «κατέβασε» στην βραδινή τηλεοπτική αρένα την πρώτη μαγνητοσκοπημένη παράσταση του Μάρκου Σεφερλή «Markos by night: Notis η επιστροφή». Ήταν το πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της ημέρας. Στο Open υπάρχει το «Just the 2 of us» και από αυτό το Σάββατο(21/3) έρχεται να προστεθεί στον ανταγωνισμό το τοκ σόου «Moments» του ΑΝΤ1, με τη Ζέτα Μακρυπούλια και πρώτο καλεσμένο τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Η συνθήκη του ανταγωνισμού τα Σαββατοκύριακα μεταβάλλεται. Η ένταση κλιμακώνεται ιδίως το Σάββατο, με τα νέα δεδομένα. Οπότε… Οπότε ο ΣΚΑΪ την κάνει γυριστή και με ελαφρά πηδηματάκια αποσύρει από τη «μάχη» τηλεθέασης του Σαββάτου το «Survivor» (για αυτή την εβδομάδα και βλέπουμε) ώστε να προστατέψει το προϊόν του, κατά πως φαίνεται.

