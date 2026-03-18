ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 12:11
18.03.2026 09:54

ΣΚΑΪ: Καραμπόλες και διακριτική «απόσυρση» λόγω ανταγωνισμού, για το «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

18.03.2026 09:54
Δεν έχει περάσει καιρός πολύς από την αναπρογραμματισμό του «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» στον ΣΚΑΪ.

Το αρχετυπικό τοξικό ριάλιτι μεταδιδόταν Κυριακή- Πέμπτη (άρχισε με μεταδόσεις Κυριακή- Τετάρτη), προσφάτως μετατοπίστηκε και τα επεισόδια του- ενημέρωνε ο σταθμός- μεταδίδονταν Σάββατο-Τρίτη(). Ως τώρα.

Πράγματι η αλλαγή εκείνη έδειξε να αποδίδει ειδικά το Σαββατοκύριακο, συνδυαστικά με τον χαμηλής έντασης ανταγωνισμό και την αλλαγή στη στάση του τηλεοπτικού κοινού στο τέλος της εβδομάδας.

Τα επεισόδια του ριάλιτι, του Σαββάτου και της Κυριακής εμφανίστηκαν στα αντίστοιχα ημερήσια τηλεβαρόμετρο της Nielsen. Εκείνο μάλιστα της Κυριακής με 5,6% τηλεθέαση (και σε απόλυτους αριθμούς, 566.000 τηλεθεατές) κατετάγη πέμπτο στις τηλεπροτιμήσεις έναντι της έβδομης του Σαββατιάτικου επεισοδίου (που  κατάφερε 4,3% ή 434.000 τηλεθεατές).

Το περασμένο Σάββατο όμως το Mega «κατέβασε» στην βραδινή τηλεοπτική αρένα την πρώτη μαγνητοσκοπημένη παράσταση του Μάρκου Σεφερλή «Markos by night: Notis η επιστροφή». Ήταν το πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της ημέρας. Στο Open υπάρχει το «Just the 2 of us» και από αυτό το Σάββατο(21/3) έρχεται να προστεθεί στον ανταγωνισμό το τοκ σόου «Moments» του ΑΝΤ1, με τη Ζέτα Μακρυπούλια και πρώτο καλεσμένο τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Η συνθήκη του ανταγωνισμού τα Σαββατοκύριακα μεταβάλλεται. Η ένταση κλιμακώνεται ιδίως το Σάββατο, με τα νέα δεδομένα. Οπότε… Οπότε ο ΣΚΑΪ την κάνει γυριστή και με ελαφρά πηδηματάκια αποσύρει από τη «μάχη» τηλεθέασης του Σαββάτου το «Survivor» (για αυτή την εβδομάδα και βλέπουμε) ώστε να προστατέψει το προϊόν του, κατά πως φαίνεται.

Διαβάστε επίσης:

Με φόρα «άνοιξε» την εβδομάδα ο Alpha τη Δευτέρα (16/3) συνεχίζοντας την πρωτοπορία στην τηλεθέαση

Οι αγάπες και οι έρωτες στα σίριαλ του Alpha μάζεψαν το «χαρτί» της τηλεθέασης τη Δευτέρα (16/3)

Netflix: Το ριάλιτι «Win the Mall», αποθέωση του καταναλωτισμού, ετοιμάζει η πλατφόρμα με παρουσίαστρια την ινφλουένσερ Χέιλι Καλίλ

Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Τα πέντε best-seller μοντέλα για τον Φεβρουάριο 2026 στην Ελλάδα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί η δολοφονία Λαριτζανί μπορεί να παρατείνει τη σύγκρουση – Ανάλυση του CNN

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Ισοπεδώνει τη Βηρυτό το Τελ Αβίβ, νεκρός και ο ιρανός υπουργός Πληροφοριών σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ - Live οι εξελίξεις

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 12:10
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

