Netflix: Το ριάλιτι «Win the Mall», αποθέωση του καταναλωτισμού, ετοιμάζει η πλατφόρμα με παρουσίαστρια την ινφλουένσερ Χέιλι Καλίλ

Σειρά ριάλιτι αγορών προορίζει για το φθινόπωρο- πιθανόν το Νοέμβριο- το Netflix. Πρόκειται για το διαγωνιστικό ριάλιτι «Win the Mall» το οποίο περιγράφεται ως ξεφάντωμα επενδύσεων με στρατηγική και κοινωνικό πρόσημο.

Οι παίκτες σε ομάδες, σύμφωνα με το σκεπτικό του προγράμματος, θα μεταφέρονται σε εμπορικό κέντρο στο οποίο θα διαγωνίζονται στην απόκτηση και έλεγχο των καταστημάτων, με σκοπό να ξεπεράσει η μια την άλλη, επιδεικνύοντας εξυπνάδα στις αγορές και αντοχή, ώστε να αυξήσουν την αγοραστική τους δύναμη και να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους.

Από όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία θα εκτείνεται σε οκτώ επεισόδια, με στόχους, δοκιμασίες και αποχωρήσεις, 10 ομάδες διαγωνίζονται και μια θα αναδειχθεί νικήτρια για το «απόλυτο έπαθλο».

Παραγωγός εταιρεία του προγράμματος είναι η Freemantle με εκτελεστικό παραγωγό τον Τζίμ Φοξ.

«Αυτή η εκπομπή απευθύνεται σε όσους έχουν ονειρευτεί κάποια στιγμή πώς θα ήταν να αποκαλούν ένα εμπορικό κέντρο σπίτι τους. Για όσους αναζητούν ευκαιρίες, τους φασιονίστας, τους έμπειρους αγοραστές που μπορούν να εντοπίσουν μια απομίμηση από χιλιόμετρα μακριά», αναφέρει ο Φοξ και συμπληρώνει: «Πηγαίνεις σε ένα εμπορικό κέντρο για δύο λόγους: για να ψωνίσεις και για να κοινωνικοποιηθείς. Θα πρέπει να διαπρέψεις και στα δύο για να κερδίσεις το εμπορικό κέντρο».

Για τη νέα πρόταση περιεχομένου του στην τυπολογία των ριάλιτι σόου, το Netflix «έκλεισε» την ινφλουένσερ Χέιλι- Μπέιλι- Καλίλ με στρατιά- όχι αστεία- ακολούθων στα σόσιαλ μίντια, ιδίως σε Tik Tok και Instagram , οι οποίοι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 35 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Η Χέιλι Καλίλ, πρώην νικήτρια διαγωνισμών ομορφιάς και μοντέλο, έγινε ευρύτερα γνωστή από την νίκη της στο ριάλιτι Model Search του Sports Illustrated το 2017. Έχεις συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Αριάνα Γκράντε, ο Τζέικομπ Ελόρντι, ο Κόλμαν Ντομίνγκο, η Ολίβια Ροντρίγκο, η Κόρτνεϊ Κοκ, οι Jonas Brothers και ο Έντ Σέρινταν.

