Mega και Alpha μοιράστηκαν την πρώτη θέση τηλεθέασης του Σαββάτου και της Κυριακής αντιστοίχως

Τη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης απέσπασε σαββατιάτικα το Mega, έπειτα από 15 ημέρες μονοκρατορίας του Alpha.

Την κατάκτηση της πρώτης θέσης μεταξύ των σταθμών εθνικής εμβέλειας την οφείλει το κανάλι σε κάποιο βαθμό στην υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών που κατέγραψε η Nielsen στην μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της θεατρικής παράστασης «Markos by night-Notis η επιστροφή».

Ο Alpha είχε το δεύτερο σε μέγεθος μερίδιο, και με ελάχιστα βελτιωμένη επίδοση την Κυριακή επικράτησε του ανταγωνισμού, καθώς το Mega είδε από τη μια ημέρα στην άλλη τη δυναμική του να μεταβάλλεται -πτωτικά- κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, τρίτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν ο ΣΚΑΪ, με σταθερή επίδοση. Ανηφορικά κινήθηκε ο δείκτης τηλεθέασης για τον ΑΝΤ1 και το Star από το Σάββατο στην Κυριακή, αντίθετη φορά, ωστόσο, είχε για το Open στη διάρκεια του γουίκεντ. Το βραδινό σόου του σταθμού «Just the two of us» αναμετρήθηκε με επεισόδιο της σειράς «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» σε επανάληψη, κυρίως όμως με το θεατρικό Σεφερλή.

