MEGA: Συμπληρώνεται σταδιακά το παζλ συντελεστών στη νέα πρόταση μυθοπλασίας «Δύο μαύρα πουκάμισα» της επόμενης σεζόν

Το μυθιστόρημα «Δύο μαύρα πουκάμισα» (εκδ. Ψυχογιός) του αθλητικογράφου (του Mega)-συγγραφέα Μένιου Σακελλαρόπουλου θα αναπτυχθεί σε σειρά μυθοπλασίας 140 επεισοδίων, με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου (σεναριογράφος με τον Βασίλη Σπηλιόπουλο και στον «Σασμό»).

Δύο σταυραδέλφια, ο Μανούσος και ο Σήφης, δοκιμάζονται για τα -γαλανά- μάτια της Μαρκέλας.

Ο Αντώνης Μυριαγκός, ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, θα κάνει τον έναν μαυροπουκαμισά, με όσα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα για το νέο εγχείρημα μυθοπλασίας που οργανώνει το κανάλι της Καλλιθέας για την επόμενη σεζόν.

Κρίσιμους ρόλους στην πλοκή της ιστορίας θα έχουν επίσης ο θεατρικός «Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης», Αιμιλιανός Σταματάκης, ο Βασίλης Μπισμπίκης, αλλά και ο Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος θα κινηθεί σε γνώριμα σεναριακά μονοπάτια, τρία χρόνια μετά τον «Σασμό» και επίσης οι Μαρίνα Ψάλτη και Ελένη Γερασιμίδου.

