ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 16:29
16.03.2026 14:42

MEGA: Συμπληρώνεται σταδιακά το παζλ συντελεστών στη νέα πρόταση μυθοπλασίας «Δύο μαύρα πουκάμισα» της επόμενης σεζόν

16.03.2026 14:42
mega_logo

Το μυθιστόρημα «Δύο μαύρα πουκάμισα» (εκδ. Ψυχογιός) του αθλητικογράφου (του Mega)-συγγραφέα Μένιου Σακελλαρόπουλου θα αναπτυχθεί σε σειρά μυθοπλασίας 140 επεισοδίων, με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου (σεναριογράφος με τον Βασίλη Σπηλιόπουλο και στον «Σασμό»).

Δύο σταυραδέλφια, ο Μανούσος και ο Σήφης, δοκιμάζονται για τα -γαλανά- μάτια της Μαρκέλας.

Ο Αντώνης Μυριαγκός, ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, θα κάνει τον έναν μαυροπουκαμισά, με όσα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα για το νέο εγχείρημα μυθοπλασίας που οργανώνει το κανάλι της Καλλιθέας για την επόμενη σεζόν.

Κρίσιμους ρόλους στην πλοκή της ιστορίας θα έχουν επίσης ο θεατρικός «Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης», Αιμιλιανός Σταματάκης, ο Βασίλης Μπισμπίκης, αλλά και ο Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος θα κινηθεί σε γνώριμα σεναριακά μονοπάτια, τρία χρόνια μετά τον «Σασμό» και επίσης οι Μαρίνα Ψάλτη και Ελένη Γερασιμίδου.

google_news_icon

vaggelis-marinakis_1603_1920-1080_new
odysseas_konstantinopoulos_new
Hormuz (1)
trump 88- new
venizeleio new
venzini-new
boridis xristodoylidis androulakis tsipras
xristos pappous dimarxow fylis – new
panagopoulos
cassandra-kulukundis_1603_1920-1080_new
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 16:29
vaggelis-marinakis_1603_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προστατέψτε τα πλοία και τους ναυτικούς μας και θα συμβάλουμε στο να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κωνσταντινόπουλος σάρωσε στις κάλπες της Αρκαδίας παρά την… απουσία του

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

