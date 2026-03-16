Η Μόσχα επέβαλε πρόστιμο 432.366 δολαρίων στο Telegram επειδή δεν αφαίρεσε απαγορευμένο περιεχόμενο, εντείνοντας τη διαμάχη με τη δημοφιλή εφαρμογή μηνυμάτων.

Η Ρωσία επέβαλε πρόστιμο 35 εκατομμυρίων ρουβλίων, που αντιστοιχεί περίπου σε 432.366 δολάρια, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, κατηγορώντας την ότι δεν αφαίρεσε περιεχόμενο το οποίο θεωρείται απαγορευμένο από τις ρωσικές αρχές. Η είδηση μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιείται συχνά για τη διάδοση παράνομου ή εξτρεμιστικού περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό, έχουν επανειλημμένα ζητήσει από την εταιρεία να προχωρήσει στην αφαίρεση συγκεκριμένων δημοσιεύσεων και καναλιών που θεωρούνται επικίνδυνα ή παράνομα σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία.

Το Telegram, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες αυτές. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τηρεί πολιτικές ελέγχου περιεχομένου και ότι οι πιέσεις από τη ρωσική κυβέρνηση έχουν πολιτικά κίνητρα. Σύμφωνα με την ίδια, η Μόσχα επιχειρεί να περιορίσει τη λειτουργία της πλατφόρμας με στόχο να ωθήσει τους πολίτες προς τη χρήση της κρατικής εφαρμογής μηνυμάτων MAX.

Το Telegram παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές στη Ρωσία

Παρά τις πιέσεις και τα πρόστιμα, το Telegram εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων στη Ρωσία. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται ευρέως τόσο για ιδιωτική επικοινωνία όσο και για ενημέρωση, καθώς πολλά μέσα ενημέρωσης, δημόσια πρόσωπα και οργανισμοί διαθέτουν δικά τους κανάλια.

Η δημοτικότητα της εφαρμογής οφείλεται σε χαρακτηριστικά όπως η υψηλή ασφάλεια, η δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων καναλιών ενημέρωσης και η ταχύτητα στην αποστολή μηνυμάτων και αρχείων. Αυτά τα στοιχεία έχουν καταστήσει το Telegram σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας για εκατομμύρια χρήστες.

