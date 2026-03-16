search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 14:43
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web

Η Ρωσία επιβάλλει πρόστιμο 432.366 δολαρίων στο Telegram – Νέα ένταση με τη Μόσχα

telegram new

Η Μόσχα επέβαλε πρόστιμο 432.366 δολαρίων στο Telegram επειδή δεν αφαίρεσε απαγορευμένο περιεχόμενο, εντείνοντας τη διαμάχη με τη δημοφιλή εφαρμογή μηνυμάτων.

Η Ρωσία επέβαλε πρόστιμο 35 εκατομμυρίων ρουβλίων, που αντιστοιχεί περίπου σε 432.366 δολάρια, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, κατηγορώντας την ότι δεν αφαίρεσε περιεχόμενο το οποίο θεωρείται απαγορευμένο από τις ρωσικές αρχές. Η είδηση μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιείται συχνά για τη διάδοση παράνομου ή εξτρεμιστικού περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό, έχουν επανειλημμένα ζητήσει από την εταιρεία να προχωρήσει στην αφαίρεση συγκεκριμένων δημοσιεύσεων και καναλιών που θεωρούνται επικίνδυνα ή παράνομα σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία.

Το Telegram, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες αυτές. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τηρεί πολιτικές ελέγχου περιεχομένου και ότι οι πιέσεις από τη ρωσική κυβέρνηση έχουν πολιτικά κίνητρα. Σύμφωνα με την ίδια, η Μόσχα επιχειρεί να περιορίσει τη λειτουργία της πλατφόρμας με στόχο να ωθήσει τους πολίτες προς τη χρήση της κρατικής εφαρμογής μηνυμάτων MAX.

Το Telegram παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές στη Ρωσία

Παρά τις πιέσεις και τα πρόστιμα, το Telegram εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων στη Ρωσία. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται ευρέως τόσο για ιδιωτική επικοινωνία όσο και για ενημέρωση, καθώς πολλά μέσα ενημέρωσης, δημόσια πρόσωπα και οργανισμοί διαθέτουν δικά τους κανάλια.

Η δημοτικότητα της εφαρμογής οφείλεται σε χαρακτηριστικά όπως η υψηλή ασφάλεια, η δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων καναλιών ενημέρωσης και η ταχύτητα στην αποστολή μηνυμάτων και αρχείων. Αυτά τα στοιχεία έχουν καταστήσει το Telegram σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας για εκατομμύρια χρήστες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekatommyriouchos-new
MEDIA

sean-penn
LIFESTYLE

smart_aftokinito_1603_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

xardalias_paiania
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

opekepe
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

boridis xristodoylidis androulakis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

polemos iran ipa 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

taxi apergia new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 14:36
ekatommyriouchos-new
sean-penn
smart_aftokinito_1603_1920-1080_new
1 / 3