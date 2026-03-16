ΕΡΤ: Κάτι «τρέχει» στα ομογενειακά ΜΜΕ της…

Μια κινητικότητα σε χαμηλούς, προς το παρόν, ρυθμούς καταγράφεται στην ενδοχώρα της ΕΡΤ εδώ και κάποιο καιρό σχετικά και γύρω από τα ομογενειακά Μέσα της, στο φόντο της συζήτησης για την επιστολική ψήφο.

Εκεί «έξω» υπάρχει μια ακόμη Ελλάδα η οποία δημιουργεί και παράγει (και) Πολιτισμό, με επιθυμία να προτείνει και να αναπτύξει οπτικοακουστικό περιεχόμενο μέσα από την ΕΡΤ, περιγράφουν ομόκεντροι κύκλοι της κρατικής ραδιοτηλεόρασης με γνώση και επαφές στον απόδημο ελληνισμό, ώστε η διασύνδεση ραδιοτηλεοπτικά να είναι κατ΄ουσία αμφίδρομη και να φέρει πιο κοντά τους Έλληνες εντός και εκτός συνόρων.

Κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εμφανίζονται ευαισθητοποιημένα σε επαφές με τις κοινότητες της ομογένειας και- όπως μεταφέρεται- υπάρχει επιθυμία η παρουσία της να τονιστεί με ανάλογο οπτικοακουστικό περιεχόμενο μέσω των ραδιοτηλεοπτικών διαύλων της ΕΡΤ και παράλληλα να ενδυναμωθούν οι ραδιοτηλεοπτικοί δίαυλοι προσβασιμότητας των Απόδημων με την πατρίδα.

Αναβαθμίζεται το ERT World, σκέψεις για επιστροφή του ραδιοφωνικού σταθμού

Η ομογένεια ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της «φωνής» της «Φωνής της Ελλάδας» και την αναβάθμιση των ERT World και ERTFLIX International. Τους τελευταίους-όχι πολλούς- μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση Ελλήνων ομογενών στην ψηφιακή δημόσια σφαίρα για την επαναφορά στα FM του προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για τους Απόδημους.

Την ίδια χρονική στιγμή γίνονται συζητήσεις και πρώτες κινήσεις στο Ραδιομέγαρο για να αναβαθμιστεί- κατ’αρχήν- το ERT World. Το ERT World έχει σήμερα διανομή σε όλες τις ηπείρους, υπάρχει σε διεθνείς πλατφόρμες και πολλούς δορυφόρους.

Άνθρωποι με γνώση της ΕΡΤικής πραγματικότητας, στην συζήτηση για το ERT World χαρακτηρίζουν το κανάλι ως την «crème de la crème» της ΕΡΤ, επειδή συμπυκνώνει το καλύτερο περιεχόμενο από όλα τα κανάλια του Οργανισμού. Ωστόσο του λείπει το DNA της Ομογένειας.

Με σχεδιασμούς που έχουν αρχίσει και εκτιμάται ότι θα πάρουν σχήμα το επόμενο διάστημα, η ΕΡΤ αναμένει να υποδεχθεί προτάσεις περιεχομένου για τον Απόδημο Ελληνισμό από Έλληνες της ομογένειας στη λογική των συμπαραγωγών.

Εξετάζεται, επίσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή της Τ.Ν. σε βάθος υποτιτλισμός στα Αγγλικά του περιεχομένου της ΕΡΤ με έμφαση στο πλούσιο Αρχείο της.

Η απανταχού ομογένεια έχει την πρόθεση και τη διάθεση να συνεισφέρει, όπως υποστηρίζεται, στην δημιουργία σειράς ντοκιμαντέρ, σε λογική-ενδεικτικά- ανάλογης της σειράς «Δρόμοι των Ελλήνων». Υπάρχει επιθυμία και ανάγκη να συστηθούν οι νέες κοινότητες των Ελλήνων του εξωτερικού.

Στην «από δω πλευρά» υπάρχει, λέγεται, πρόθεση για δύο αγγλόφωνα σύντομης διάρκειας δελτία ειδήσεων- ένα σε πρωινή ώρα και ένα μετά το βραδινό δελτίο.

Τα αποτελέσματα των συνδυαστικών κινήσεων για τα ομογενειακά Μέσα της ΕΡΤ εκτιμάται ότι θα φανούν από το ερχόμενο φθινόπωρο.

Διαβάστε επίσης:

Τα …πήρε η Χρηστίδου: «Τσακώθηκα στο καμαρίνι για την ερώτηση που κάναμε στην Μπαλατσινού» (Videos)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)



Τηλεθέαση: Οικογενειακή υπόθεση η prime time της Παρασκευής για τον Alpha