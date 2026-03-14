Τηλεθέαση: Οικογενειακή υπόθεση η prime time της Παρασκευής για τον Alpha

Στον ALPHA ανήκει για μια ακόμη Παρασκευή η prime time.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης η μυθοπλασία του καναλιού είχε ξανά το …μονοπώλιο με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ», «Το Σόι Σου» και το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Έτσι, χθες 13/3, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» τερμάτισε στην κορυφή με 20,8% στο δυναμικό κοινό και 19,8% στο γενικό σύνολο, το «Σόι Σου» δεύτερο με 20,6% στο δυναμικό κοινό και 20,5% στο γενικό σύνολο και τρίτο το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 13% και 13,5% αντίστοιχα.

Από εκεί και πέρα, η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 («Νύχτα γάμου») πήρε την 4η θέση με 12% στο δυναμικό κοινό, ενώ η επανάληψη του Αγίου Παΐσιου στο Mega έκανε 10,6%.

