Η μαγιονέζα της Καινούργιου, η ζαλάδα με  αλλαγές εκπομπών στα κανάλια, ο Καπουτζίδης, ο νέος CEO του ΣΚΑΪ και η Σία…

Λιγούρα σε απευθείας μετάδοση… μετά χορηγού

Το προσέξατε. Έγινε viral στο διαδίκτυο. Τη μία να μια σοκολατιτσα. Χράτς χρουτς, μιαμ μιαμ στην ώρα των ζωδίων στην «Super Κατερίνα».

Την άλλα να- με το συμπάθιο- ένα σάντουιτς και δαγκωματιές επίσης στον «αέρα» από την παρουσιάστρια.

Λιγούρα λόγω εγκυμοσύνης; Τίποτα στην τηλεόραση δεν είναι αθώο ή απλώς αυτό που φαίνεται. Εκτός από την «Πέπα το γουρουνάκι» ή την «Μπλούι». Η Κατερίνα Καινούργιου τα είπε όλα χωρίς περιστροφές στον λογαριασμό της στο instagram. Δουλίτσα να γίνεται σε φάση win-win.

Μια ανοιχτή συζήτηση με ευρωπαϊκό αέρα για το Ντοκιμαντέρ, και μια άδεια πολυθρόνα

Μεσημεράκι Τετάρτης (11/3) διοργανώθηκε ανοιχτή συζήτηση-«Το μέλλον του ευρωπαϊκού ντοκιμνατέρ πέρα την Ελλάδα: χρηματοδότηση, ρίσκο και ευθύνη»- για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντερ Θεσσαλονίκης, από την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ και το Φεστιβάλ (στην Αποθήκη 1 του λιμανιού). Συμμετείχαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών δημόσιων τηλεοράσεων από την Ισπανία, την Γερμανία, την Πολωνία και από το πολιτιστικό Γαλλογερμανικό κανάλι ARTE. Παρουσιολόγιο δεν υπήρχε αλλά ένας οργανισμός έλαμψε δια της απουσίας του…

«Καραμπόλα» στο πρόγραμμα του Open

Αν και δεν είναι κάτι φοβερό, για κάθε ενδεχόμενο ένα χαρτί και ένα μολύβι ας βρίσκεται πρόχειρο, για τις προγραμματικές αλλαγές του Open που θα εφαρμοστούν από Δευτέρα (16/3) .

Συνοπτικά, η καθημερινή βραδινή εκπομπή «Real View» γίνεται μεσημεριανή. Και η μεσημεριανή ψυχαγωγική εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», μετατρέπεται σε εβδομαδιαία.

Έχουμε και λέμε: Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 20.50- μετά το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» ο σταθμός καθιερώνει κινηματογραφική ζώνη.

Που σημαίνει ότι το- μέχρι τώρα- βραδινό τοκ σόου «Real View» παίρνει «φύλλο πορείας» για τη μεσημεριανή ζώνη δίνοντας ραντεβού στις 14.15, σε καθημερινή βάση. Αυτό έχει ως συνέπεια η καθημερινή μεσημεριανή «Ώρα για ψυχαγωγία» να μετακινηθεί στο βραδινό μενού της Κυριακής και μόνον. Από την άλλη Κυριακή (22/3) στις 19.50 οι Θανάσης Πάτρας, Άννα Ζηρδέλη και Γιώργος Κρικοριάν θα παρουσιάζουν την εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα».

Η ανακατωσούρα αυτή στο πρόγραμμα επιχειρείται μπας και οι ψυχαγωγικές εκπομπές καταφέρουν να μετακινήσουν, προς τα πάνω, τον δείκτη τηλεθέασης.

Την τράπουλα του prime time ανακατεύει και ο Alpha

Ασκήσεις μνήμης και από το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς. Από βδομάδα ξεχάστε ότι θυμάστε και συνηθίσει με τις ημέρες μετάδοσης μεταδόσεις ορισμένων σειρών του. Η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» προωθείται στο prime time (21.00) Δευτέρας- Τρίτης- Τετάρτης. Μέχρι τώρα έπαιζαν διπλά επεισόδια από τη σειρά «Ναμ’αγαπάς» μεταξύ 20.00-22.00. Οκ μέχρι εδώ;

Πάμε παρακάτω. Την Πέμπτη(19/3) και μάλλον κάθε Πέμπτη (στοιχημα δεν βάχω) στις 20.00 δεν έχει «Το σόι σου», αλλά το «Να μ’ αγαπάς». Το «Σόι σου» θα παίξει στις 21.00 και μετά τον «Άγιο έρωτα» στις 23.30 θα μεταδοθεί το «Σπιτι δίπλα στο ποτάμι».

Την Παρασευή στις 20.00 θα πάιξει το «Σόι σου» σε επανάληψη αλλά στις 21.00 θα έχει νέο επεισόδιο. Μετά θα έχει επεισόδιο από το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» σε επανάληψη και στις 23.00 επεισόδιο από την δραματική ιατρική σειρά «Ο γιατρός». Τώρα, βγάλτε όλοι μια κόλα χαρτί…

Ο Γιώργος Καπουτζίδης σε… στιγμές

Το εβδομαδιαίο βραδινό τοκ σοου «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπουλια κάνει πρεμιέρα το Σάββατο (21/3) στις 21.00. Καλεσμένος ο Γιώργος Καπουτζίδης. Η οικοδέσποινα και φίλη του τού επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στη διαδρομή από τις στιγμές της ζωής του.

Ο ΣΚΑΪ και οι μπίλιες στο τραπέζι με τον ερχομό της άνοιξης…

Τέσσερις ημέρες πριν από το τυπικό «πέρασμα» στην άνοιξη, από Δευτέρα δηλαδή, πιάνει δουλεία στο Φάληρο ο νέος CEO του ομίλου, ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης. Υπο μια έννοια στον ΣΚΑΪ ενδεχομένως η έλευση του έμπειρου- και με περγαμηνές- τεχνοκράτη να νοηματοδοτήσει την άνοιξη στον πολυμεσικό όμιλο που προσβλέπει να περάσει στην ψηφιακή εποχή. Κάποιοι πάντως περιμένουν πως θα κινηθούν οι μπίλιες στο «τραπέζι» και τι είδους καραμπόλες θα δημιουργηθούν. Το επόμενο διάστημα, καθώς ο τερματισμός της σεζόν δεν είναι μακριά και συμβόλαια οδεύουν προς την χρονική ολοκλήρωση τους, θα έχουν ενδιαφέρον οι εξελίξεις. Όποιες κι αν είναι αυτές.

… και η Σία που δεν το κουνάει

Ενδεχομένως η έλευση Δημητριάδη στον ΣΚΑΪ ίσως να υποδαυλίζει τη σεναριολογία του τελευταίου πρόσφατου χρονικού διαστήματος για τις σχέσεις του σταθμού με τη Σία Κοσιώνη και ολοκλήρωση της συμπόρευσης. Άνθρωποι κοντά στον σταθμό με γνώση του τι συμβαίνει στα «ενδοοικογενειακά» του χαρακτηρίζουν τα σενάρια αυτά ως επιστημονικής φαντασίας και αποσαφηνίζουν πως «Η σχέση της δημοσιογράφου με το κανάλι παραμένει εξαιρετική και στηρίζεται σε μια συνεργασία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι άριστο, με αμοιβαίο σεβασμό. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων παραμένει βασικό πρόσωπο της ενημερωτικής φυσιογνωμίας του σταθμού».

Το YOUTUBE εξελίσσεται σε τηλεοπτικό γίγαντα

Το YouTube TV έχει πλέον περίπου 10 εκατ. συνδρομητές και είναι πιθανό να ξεπεράσει τους ηγέτες της συνδρομητικής τηλεόρασης Charter και Comcast τα επόμενα χρόνια.

Το YouTube έχει πλέον καταβάλει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια σε δημιουργούς, μουσικές εταιρείες και συνεργάτες μέσων ενημέρωσης, αντανακλώντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο οικοσύστημα της οπτικοακουστικής ψυχαγωγίας.

Εν τω μεταξύ η ιντερνετική πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου μάζεψε 11,4 δισ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με συνολικά έσοδα άνω των 40 δισ. δολαρίων το 2025. Ωστόσο, διαθέτει επίσης μια τεράστια επιχείρηση συνδρομών, που περιλαμβάνει το YouTube Premium, το YouTube Music, το NFL Sunday Ticket και την υπηρεσία πολυκαναλικών βίντεο YouTube TV.

Οι ανταγωνιστές του (Disney, Paramount, NBC, WBD) κατέγραψαν συνδυαστικά διαφημιστικά έσοδα 37,8 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με έρευνα της MoffettNathanson, μιας επιδραστικής εταιρείας χρηματοοικονομικών ερευνών και αναλύσεων του τομέα της Τεχνολογίας των ΜΜΕ και των Τηλεπικοινωνιών.

Τα διαφημιστικά έσοδα του YouTube για το 2025 ενισχύθηκαν κατά σχεδόν τέσσερα δισ. δολάρια σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα μεγάλα ονόματα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και των ΜΜΕ σημείωσαν αντιστοίχως, μείωση κατά 3 δισ. δολάρια. Ο «χαμός» στο παγκόσμιο τοπίο των ΜΜΕ μάλλον είναι στην αρχή του.

