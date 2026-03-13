Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

Σταθερή θέση διατηρεί ο Akylas στα στοιχήματα για τη Eurovision λίγο μετά την κυκλοφορία του videoclip του «Ferto», αν και παρουσιάζει μία μικρή πτώση στις πιθανότητες νίκης.

Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία η οποία προηγείται με 29% πιθανότητα νίκης, ενώ ακολουθεί η Γαλλία με 12% και η Δανία με 11%.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 7%, σημειώνοντας πτώση δυο μονάδων, σύμφωνα με τα στοιχήματα της 4ης Μαρτίου.

Χαμηλότερα στην κατάταξη βρίσκονται το Ισραήλ με 5%, η Τσεχία με 3%, η Ουκρανία με το top 10 να κλείνει με την Κύπρο και την Adigoni Buxton με το «Jalla» με 2%.

Το videoclip του «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Μαρτίου και είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Tο βιντεοκλίπ του «Ferto»

Με μοντέρνα αισθητική, γρήγορες εναλλαγές εικόνων και έντονο ρυθμό, το videoclip, σε σκηνοθεσία των Jim Georgantis και San Tierrez, συνδυάζει συναίσθημα και χιούμορ, παρουσιάζοντας τον Ακύλα να παίζει gameboy την ίδια στιγμή που πρωταγωνιστεί σε videogame.

Διαβάστε επίσης:

Ernie Anastos: Πέθανε ο ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος – Θρυλική μορφή των ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και βραβευμένος με EMMY

YouTube: Η μεγαλύτερη εταιρεία ΜΜΕ στον κόσμο, με αξία 500 δισ. δολαρίων, και μαγνήτης διαφήμισης το 2025

Σχοινί κορδόνι η πρώτη θέση τηλεθέασης στον Alpha (11/3)

