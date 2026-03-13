search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 11:22
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

13.03.2026 09:44

Ο Akylas παρουσιάζει τη μελαγχολική εκδοχή του «Ferto» και αποθεώνεται! (Video)

13.03.2026 09:44
akylas-new

Μια πιο μελαγχολική εκδοχή του «Ferto» παρουσίασε ο Akylas μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τον ενθουσιασμό για το videoclip που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το κοινό λάτρεψε και μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση του κομματιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Ακύλας ερμηνεύει απόσπασμα του «Ferto» στο πιάνο, δίνοντας στο κομμάτι έναν πιο ήπιο και συναισθηματικό τόνο σε σχέση με την αρχική του εκδοχή.

«Η λυπημένη εκδοχή του Ferto», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, με το κοινό να τον αποθεώνει στα σχόλια!

@akylas__ The sad FERTO meow version 😩🫴🤌🫴🤌🫴🤌🫴🤌 #ferto #akylas #eurovision #eurovision2026 #brainrots ♬ original sound – Akylas

PASOK_ANDROULAKIS

Ανδρουλάκης για Predator: Το αφήγημα της κυβέρνησης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, έπεσε συθέμελα

arnault-walton-balmer
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 3 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων στον κόσμο – Ο Μπερνάρ Αρνό στην κορυφή

DB2026AU00178_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID.3 Neo: Οι σημαντικές αλλαγές

DAVAKIS_THANASSIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει ο Δαβάκης δημοσιεύματα για συνεργασία «Κίμωνα» με ισραηλινό στρατό, απαντώντας σε Καζαμία

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Αντικρουόμενες πληροφορίες για αναχαίτιση πυραύλου στη βάση του Ιντσιρλίκ – Απειλές από τον Τραμπ στο Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος - Παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη

