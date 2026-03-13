Ο Akylas παρουσιάζει τη μελαγχολική εκδοχή του «Ferto» και αποθεώνεται! (Video)

Μια πιο μελαγχολική εκδοχή του «Ferto» παρουσίασε ο Akylas μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τον ενθουσιασμό για το videoclip που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το κοινό λάτρεψε και μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση του κομματιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Ακύλας ερμηνεύει απόσπασμα του «Ferto» στο πιάνο, δίνοντας στο κομμάτι έναν πιο ήπιο και συναισθηματικό τόνο σε σχέση με την αρχική του εκδοχή.

«Η λυπημένη εκδοχή του Ferto», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, με το κοινό να τον αποθεώνει στα σχόλια!

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Οι γυναίκες με πήγαν μπροστά και με έφτασαν εδώ» (Video)

Σίντι Κρόφορντ: Το βίντεο με την πρωινή ρουτίνα της που προκάλεσε αντιδράσεις – «Είσαι εκτός πραγματικότητας»

Κατερίνα Στικούδη: «Η μητρότητα με έκανε πιο υπομονετική και επιλεκτική»

