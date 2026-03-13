Ernie Anastos: Πέθανε ο ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος – Θρυλική μορφή των ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και βραβευμένος με EMMY

Τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ως χαρισματικό παρουσιαστή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών τον βραβευμένο με ΕΜΜΥ Έρνι Ανάστος που πέθανε στα 82 του, έχοντας καλύψει μεγάλα γεγονότα και πάρει συνεντεύξεις από προέδρους των ΗΠΑ και παγκόσμιους ηγέτες.

Στην καριέρα του, που εκτείνεται σε δεκαετίες- στην διάρκεια της τιμήθηκε με περισσότερα από 30 βραβεία ΕΜΜΥ, προγραμμάτων περιφερειακών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων τα «Καλύτερο δελτίο ειδήσεων στην Νέα Υόρκη», «Καριέρας» και «Έντουαρντ Ρ. Μάροου για την αριστεία στην δημοσιογραφία»- ξεχωριστή περίοδος ήταν η παρουσίαση του «Eyewitness News» του WABC- Νεοϋορκέζικου ειδησεογραφικού καναλιού του δικτύου ABC- και επίσης η θητεία στο WNYW κεντρικού σταθμού του δικτύο FOX, στη Νέα Υόρκη.

«Αν υπήρχε ένα Όρος Ράσμορ για παρουσιαστές ειδήσεων στη Νέα Υόρκη, ο Έρνι θα ήταν ένα από τα τέσσερα πρόσωπα», δήλωσε ο Τόνι Αϊέλο του CBS News της Νέας Υόρκης. «Εργάστηκε σε τέσσερις σταθμούς. Ταίριαζε καλά με κάθε συμπαρουσιαστή που του έβαζαν δίπλα, ακριβώς επειδή ήταν εξαιρετικός επαγγελματίας».

Ο Ανάστος- συνονόματος του Έλληνα ιερέα παππού του, Αναστάσιου Αναστασίου– είχε πάρει συνεντεύξεις από τους Προέδρους των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, Τζόρτζ Μπους τον πρεσβύτερο, Μπίλ Κλίντον αλλά και από τον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, και τον Νοτιοαφρικανό, βραβευμένο με Νόμπελ Ειρήνης, αγγλικανικό επίσκοπο Ντέσμοντ Τούτου. Κάλυψε τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου και την πανδημία του κορονοϊού.

Στο ραδιόφωνο παρουσίαζε την εθνικής εμβέλειας εκπομπής «Positively America» και από το 1995 επικεντρώθηκε στην δική του εταιρεία ΜΜΕ με ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στα βόρεια της Νέας Υόρκης και στην περιοχή της Νέας Αγγλίας. Παράλληλα είχε γράψει τα παιδικά βιβλία «Twixt: Teens Yesterday and Today» και «Ernie and the Big Newz».

Το 2017, ο τότε δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάσιο ανακήρυξε την 21η Μαρτίου ως Ημέρα του Έρνι Αναστό στην πόλη.

Με την σύζυγο του Κέλι απέκτησαν τη Νίνα και τον Φίλιπ που τους «χάρισαν» συνολικά τέσσερα εγγόνια.

