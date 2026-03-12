ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η εκπομπή «Flat Hunters» σταματά, πριν προλάβει να «κλείσει» μήνα μεταδόσεων, διότι ξέμεινε από… καύσιμα.
Ακριβώς επειδή τα επεισόδιά του μεταδίδονταν σε καθημερινή βάση, στη θέση του τηλεπαιχνιδιού 5×5, από την Καθαρή Δευτέρα κι έπειτα, δεν υπήρχε ικανό απόθεμα για να καλυφθούν οι απαιτήσεις καθημερινού προγραμματισμού, όπως υποστηρίζεται.
Η απόφαση για την εσπευσμένη ολοκλήρωση του ριάλιτι εξεύρεσης ακινήτων δεν σχετίζεται -λέγεται- με τις επιδόσεις τηλεθέασης που σημείωνε.
Το κενό θα αναπληρωθεί, καταπώς λέγεται, από το ριάλιτι μαγειρικής «Κάτι ψήνεται», τα δικαιώματα μετάδοσης του οποίου έχει εξασφαλίσει το κανάλι του Αμαρουσίου.
