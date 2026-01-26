ANT1: Νέες προτάσεις και προγραμματικό… face lift

Στοχευμένες βελτιωτικές κινήσεις ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει σταδιακά ο ΑΝΤ1 στο δεύτερο μισό της σεζόν 2025- 2026.

Ετοιμάζονται διαρθρωτικές κινήσεις στο «Καλημέρα Ελλάδα» και από ότι θρυλείται ο Παναγιώτης Στάθης δεν θα μείνει για πολύ μόνος στην παρουσίαση της εκπομπής, από την οποία απομακρύνθηκε η Άννα Λιβαθυνού.

Απέναντι στον ανταγωνισμό και το εδραιωμένο μοντέλο δίδυμου παρουσιαστών, ο σταθμός φαίνεται ότι δεν θα διαφοροποιηθεί. Αμφιταλαντεύεται, όπως λέγεται, αν θα είναι άνδρας ή γυναίκα δημοσιογράφος που θα βρεθεί δίπλα στον Στάθη. Βέβαια υπάρχει και το προηγούμενο που είχε καθιερώσει από χρόνια ο Γιώργος Παπαδάκης, με έναν και μια συνάδελφο δίπλα του, όπως για παράδειγμα στην τελευταία σεζόν του με τους Γιώργο Γρηγοριάδη και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Σε κάθε μια από αυτές τις εκδοχές γίνονται σημειώσεις επι χάρτου με τον Στέφανο Σίσκο και τη Μάρθα Λεκκάκου.

Με ολιστική προγραμματική πρόταση για το στεγαστικό ζήτημα μοιάζει το σχέδιο ενεργοποίησης δίδυμου παραγωγών συναφούς περιεχομένου. Ένα βήμα πριν από το προγραμματισμό και λανσάρισμα του είναι το ριάλιτι σόου σεναρίου «Flat Hunters», επίκαιρο και λόγω τις οξείας στεγαστικής κρίσης. Εικάζεται ότι θα διαδεχθεί το τηλεπαιχνίδι «5χ5» στην απογευματινή ζώνη.

Το κανάλι επαναφέρει και το συναφές «Extreme makeover – Home edition» με τον Σπύρο Σούλη.

Το timing δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλο. Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα καλπάζει.

Ετοιμάζεται επίσης η υλοποίηση του σχεδίου ενεργοποίησης του- δεν χρειάζονται συστάσεις- μουσικού σόου μεταμφιέσεων «Your face sounds familiar» στο οποίο ρόλο οικοδεσπότη θα έχει όπως λέγεται στην τηλεοπτική πιάτσα ο Θάνος Κιούσης ο οποίος έκανε και κάνει θραύση ως Τόνι Σφήνος και μεταμφιέσεις απευθείας από τα 60’s και 70’s.

«Βράχος» το «Rouk Zouk» με την Ζέτα Μακρυπούλια η οποία «σαν έτοιμη από καιρό» θα παρουσιάζει και το «Moments of your Life», ένα σόου- δεν θα είναι για χόρταση- υψηλών προδιαγραφών το οποίο θα συνδυάζει προσωπικές ιστορίες και δυνατές στιγμές.

Στο οπλοστάσιο της μυθοπλασίας του ο ΑΝΤ1 έχει «ετοιμοπόλεμη» την σειρά «Σούπερ ήρωες» με τους Γιάννη Μπέζο, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινεία Τσαμάτη, Σταύρο Μαρκάλα, Αλέξανδρο Ζουριδάκη, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλη Ντάρμα.

Τα Σαββατοκύριακα, από το ερχόμενο γουίκεντ, θα κάνει έναρξη το πρωινοενημερωτικό «Σαββατοκύριακο παρέα» με τον Κατερίνα Καραβάτου στη θέση της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που παρουσιάζε η Ελένη Τσολάκη. Την Καραβάτου θα υποστηρίζουν οι ίδιοι συντελεστές που υποστήριζαν την Τσολάκη.

