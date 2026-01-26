search
Σια Κοσιώνη: Παραμένει στην εντατική με πνευμονία – Θα νοσηλευτεί για 15 μέρες ακόμη

Στην εντατική με βαριά πνευμονία παραμένει η Σία Κοσιώνη, καθώς προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο.  Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, η ζωή της δημοσιογράφου δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο, η μακρά νοσηλεία κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη ανάρρωσή της.

Η απόφαση των γιατρών προβλέπει συγκεκριμένα, ότι θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για το επόμενο δεκαπενθήμερο, ακόμη και μετά την έξοδό της από την εντατική.

Η περιπέτεια υγείας για τη Σία Κοσιώνη ξεκίνησε από τις αρχές της εβδομάδας. Την Πέμπτη (22/1) η δημοσιογράφος πήγε κανονικά στην εργασία της, ωστόσο, δεν κατάφερε να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Την Παρασκευή (23/1) η κατάστασή της επιδεινώθηκε σημαντικά, με την ίδια να οδηγείται στο νοσοκομείο με έντονη δυσκολία στην αναπνοή. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το χαμηλό οξυγόνο και προχώρησαν στην άμεση εισαγωγή της.

