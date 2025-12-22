Νέο εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο προσφέρει καλύτερη προστασία στις ευπαθείς ομάδες

Yψηλότερη προστασία σε ενήλικες και άτομα με υποκείμενα νοσήματα προσφέρει ένα νέο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 34ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου που διεξήχθη από τις 17-21 Δεκέμβριου στην Αθήνα.

Η μελέτη ανέδειξε ότι το νέο 21δύναμο εμβόλιο V116 προσφέρει έως και 45% μεγαλύτερη προστασία σε σχέση με το υπάρχον 20δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV20).

Στους άνω των 65 ετών, εκτιμάται ότι προλαμβάνει 794 περιστατικά διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου (ΔΠΝ) και 124 θανάτους, έναντι 549 περιστατικών και 86 θανάτων με το PCV20.

Στους ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα (19-64 ετών) αποτρέπει 752 περιστατικά ΔΠΝ και 82 θανάτους.

Επιπρόσθετα, το V116 αναμένεται να αποτρέψει δεκάδες χιλιάδες περιστατικά μη βακτηριαιμικής πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας: περίπου 33.487 περιπτώσεις σε άτομα άνω των 65 ετών και 14.346 περιπτώσεις σε ενήλικες 19-64 ετών με υποκείμενα νοσήματα.

Τέλος, η άμεση ένταξη του νέου 21δύναμου εμβολίου στις εθνικές συστάσεις αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ σε άμεσες δαπάνες – 43% περισσότερα από το PCV20.

Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα μικρόβιο, που χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλός» κίνδυνος για τους ηλικιωμένους και όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα. Παρά το γεγονός ότι, το 2018 καταγράφηκαν μόλις 42 περιστατικά διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου (ΔΠΝ) στην Ελλάδα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πραγματική επιβάρυνση είναι πολύ μεγαλύτερη και τονίζουν την ανάγκη άμεσης πρόληψης μέσω εμβολιασμού.

Το νέο 21δύναμο εμβόλιο είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες και ενδείκνυται για την πρόληψη της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου (ΔΠΝ) και της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας μέσω ενεργητικής ανοσοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προς το παρόν στην Ελλάδα αποζημιώνεται μόνο το PCV20, ενώ το νέο 21δύναμο V116 αναμένεται σύντομα να συμπεριληφθεί στην λίστα των αποζημιούμενων εμβολίων, καθώς έχει λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) από τον περασμένο Μάρτιο.

Το νέο 21δύναμο V116 καλύπτει 21 οροτύπους του στρεπτόκοκκου της πνευμονίας (Streptococcus pneumoniae), οι οποίοι προκαλούν περίπου το 85% της ΔΠΝ στις ΗΠΑ και το 81,6% στην Ευρώπη για ενήλικες άνω των 65 ετών. Αντίθετα, το PCV20 καλύπτει μόλις το 51% στις ΗΠΑ και το 66% στην Ευρώπη στον ίδιο πληθυσμό.

Αντίστοιχη διαφορά εκτιμάται και στην Ελλάδα, όπου η κάλυψη του V116 είναι περίπου 15-20% υψηλότερη από το PCV20. Αυτή η διαφορά στην κάλυψη μεταφράζεται σε σημαντικό επιδημιολογικό όφελος.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός ειδικών για ραγδαία μετάδοση της γρίπης στις γιορτές – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

«Σούπερ γρίπη»: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Πιθανή κορύφωση των κρουσμάτων τον Ιανουάριο στην Ελλάδα

Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας: Ζώντας στα όρια – Συμπτώματα και θεραπεία (Video)