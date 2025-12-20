Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας: Ζώντας στα όρια – Συμπτώματα και θεραπεία (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (Borderline Personality Disorder) είναι μια σύνθετη ψυχική διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο βιώνει τόσο τα συναισθήματά του και τις σχέσεις του όσο και την εικόνα του εαυτού του.
Οι έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις, ο μόνιμος φόβος εγκατάλειψης, η παρορμητικότητα περιγράφουν ένα μικρό μόνο κομμάτι μιας διαταραχής έντονης, απρόβλεπτης και εξαντλητικής, τόσο για εκείνον που τη βιώνει όσο και για τους ανθρώπους γύρω του…
Ο Δρ. Ιωάννης Μάλλιαρης, Κλινικός Ψυχολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (King’s College London), κλινικός διευθυντής του BipolarLab δίνει κατανοητές και τεκμηριωμένες απαντήσεις, αποδομεί μύθους και φωτίζει σκοτεινές πλευρές μιας διαταραχής που συχνά μοιάζει με αόρατη, αλλά δεν είναι…
Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από μια εκτεταμένη και διάχυτη αστάθεια σε τρεις κεντρικές περιοχές της ζωής του ατόμου: Στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην εικόνα του εαυτού και στα συναισθήματα. Αυτή η αστάθεια συνοδεύεται από έντονη παρορμητικότητα που ξεκινά συνήθως στην πρώιμη ενήλικη ζωή.
Τα κύρια στοιχεία που συναντάμε στην κλινική πράξη είναι:
Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και ένα από τα πιο συχνά διαγνωστικά διλήμματα που αντιμετωπίζουμε στην κλινική πράξη. Η σύγχυση είναι αναμενόμενη, γιατί και οι δύο διαταραχές περιλαμβάνουν συναισθηματική αστάθεια. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές:
Αρχικά, διαφέρουν ως προς τη διάρκεια των συναισθηματικών αλλαγών. Στη διπολική διαταραχή, τα επεισόδια διαρκούν τουλάχιστον μερικές μέρες έως εβδομάδες ή μήνες. Ένα καταθλιπτικό επεισόδιο μπορεί να κρατήσει εβδομάδες, ένα μανιακό επεισόδιο συνήθως κρατά τουλάχιστον μια εβδομάδα. Στην οριακή διαταραχή, οι συναισθηματικές αλλαγές είναι πολύ πιο γρήγορες, μπορούν να συμβούν μέσα σε λίγες ώρες ή ακόμα και λεπτά. Το πρωί μπορεί να είναι καταθλιπτικοί, το απόγευμα θυμωμένοι, το βράδυ αγχωμένοι.
Οι εκλυτικοί παράγοντες που θα οδηγήσουν στην εκάστοτε διαταραχή είναι διαφορετικοί. Στη διπολική διαταραχή, τα επεισόδια συχνά έρχονται «από το πουθενά», μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα σε καταθλιπτική φάση χωρίς προφανή λόγο. Συχνά εμπλέκονται βιολογικοί και νευροχημικοί μηχανισμοί, διαταραχές ύπνου, ορμονικές αλλαγές ή έντονη σωματική καταπόνηση, αλλά ο ασθενής δεν βιώνει πάντα ένα σαφές ψυχολογικό ερέθισμα πριν την αλλαγή. Στην οριακή διαταραχή, οι συναισθηματικές μεταπτώσεις σχεδόν πάντα προκαλούνται από διαπροσωπικά γεγονότα, μια σύγκρουση, μια αντιληπτή απόρριψη, ένας φόβος εγκατάλειψης ή μια αλλαγή στη στάση κάποιου σημαντικού άλλου. Συχνά το συναίσθημα εκρήγνυται άμεσα, σαν αντίδραση σε πραγματική ή φανταστική απειλή για τη σχέση ή την αποδοχή.
Επιπλέον, το περιεχόμενο της σκέψης στις δύο διαταραχές διαφέρει. Στη μανία της διπολικής διαταραχής, το μυαλό «τρέχει»: υπάρχει διεσταλμένη αυτοεκτίμηση και ιδέες μεγαλείου («μπορώ να τα καταφέρω όλα»), μειωμένη ανάγκη για ύπνο, σκέψεις που εναλλάσσονται γρήγορα και δυσκολεύουν τη συγκέντρωση, αίσθηση αυξημένης ενέργειας και παραγωγικότητας, ακόμα και απερίσκεπτα σχέδια ή επενδύσεις. Στην οριακή διαταραχή προσωπικότητας, το νοητικό περιεχόμενο είναι πιο επικεντρωμένο στις σχέσεις. Δηλαδή, υπάρχει έντονος φόβος εγκατάλειψης, υποψία ότι οι άλλοι απομακρύνονται, θυμός που ξεσπά όταν υπάρχει απόρριψη ή αίσθηση αδικίας, και μια διαρκής δυσφορία που σχετίζεται με την αυτοεικόνα και τη σταθερότητα των σχέσεων.
Μια ακόμη σημαντική διαφορά είναι η φυσική πορεία των δύο διαταραχών. Η διπολική διαταραχή έχει συνήθως επεισοδιακή φύση, υπάρχουν σαφή ξεκινήματα και τελειώματα των μανιακών ή καταθλιπτικών φάσεων, ενώ στο μεσοδιάστημα μπορεί να υπάρξει περίοδος πλήρους ή σχεδόν πλήρους ευθυμίας και λειτουργικότητας. Η ένταση των επεισοδίων ποικίλλει, αλλά συχνά εναλλάσσονται με μεγάλα διαστήματα σταθερής διάθεσης. Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, αντίθετα, είναι πιο χρόνια και παρατεταμένη. Η συναισθηματική αστάθεια δεν περιορίζεται σε διακριτά επεισόδια, αλλά εκφράζεται σχεδόν καθημερινά: συχνές διακυμάνσεις της διάθεσης, αίσθηση κενού, δυσκολία στη ρύθμιση συναισθημάτων και ένταση στις σχέσεις χωρίς μεγάλα διαλείμματα σταθερότητας.
Σημαντικό είναι να αναφέρω ότι υπάρχουν και βιολογικές διαφορές. Η διπολική διαταραχή έχει ισχυρότερη γενετική βάση. Συχνά υπάρχει οικογενειακό ιστορικό και οι έρευνες δείχνουν σημαντική κληρονομικότητα. Επίσης, ανταποκρίνεται καλά σε σταθεροποιητές διάθεσης, φάρμακα, δηλαδή, που ρυθμίζουν τις διακυμάνσεις. Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, αντίθετα, συνδέεται περισσότερο με παιδικό τραύμα, χρόνιες σχέσεις ανασφάλειας ή κακοποίησης και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η κύρια θεραπευτική προσέγγιση είναι η ψυχοθεραπεία, ειδικά δομημένες μέθοδοι όπως η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (DBT), ενώ τα φάρμακα έχουν βοηθητικό αλλά όχι πρωταρχικό ρόλο.
Τέλος, πρέπει να σημειώσω ότι στην κλινική πράξη συχνά συνυπάρχουν και οι δύο διαταραχές. Έχουμε μάλιστα αναπτύξει την έννοια του “διπολικού φάσματος” για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις επικαλύψεις. Κάποιοι ασθενείς με οριακή διαταραχή που φαίνονται να έχουν κυρίως χαρακτηριστικά οριακής διαταραχής προσωπικότητας, μπορεί στην πραγματικότητα να παρουσιάζουν μια λιγότερο εμφανή ή υποκλινική μορφή διπολικής διαταραχής, κάτι που επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που σχεδιάζουμε την παρέμβαση και την επιλογή φαρμακευτικής αγωγής.
Αυτή είναι μια θεμελιώδης διάκριση που βοηθά και τους επαγγελματίες αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς να κατανοήσουν καλύτερα την κατάστασή τους. Οι διαταραχές διάθεσης (mood disorders) αναφέρονται σε προβλήματα με την ρύθμιση της διάθεσης δηλαδή της βασικής συναισθηματικής κατάστασης που επηρεάζει όλη μας την εμπειρία. Σκεφτείτε τη διάθεση σαν τον “καιρό” της ψυχικής μας κατάστασης – μπορεί να είναι λιακάδα (υπομανία/μανία), σύννεφα και βροχή (κατάθλιψη), ή εναλλαγές (διπολική). Αυτές οι καταστάσεις:
Οι διαταραχές προσωπικότητας, από την άλλη, αναφέρονται στο σύνολο των τάσεων ενός ατόμου να δρα, να συμπεριφέρεται και να οργανώνεται με τρόπο που το διαφοροποιούν από τους άλλους ανθρώπους ως προς το χαρακτήρα, τη στάση ζωής και τα ενδιαφέροντά του. Όταν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τόσο δυσπροσαρμοστικά και δύσκαμπτα ώστε να προκαλούν σημαντική ενόχληση ή έκπτωση της λειτουργικότητας, τότε μιλάμε για διαταραχή.
Οι διαταραχές προσωπικότητας αφορούν σταθερούς τρόπους σκέψης, συναισθήματος και συμπεριφοράς που κάνουν το άτομο να διαφέρει από τους άλλους στον χαρακτήρα, τη στάση ζωής και τα ενδιαφέροντά του. Όταν αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται άκαμπτα και δυσπροσαρμοστικά προκαλούν δυσκολίες στις σχέσεις, στη δουλειά ή γενικά στη ζωή, τότε μιλάμε για διαταραχή προσωπικότητας. Αυτές:
Για να το πω απλά: Οι διαταραχές διάθεσης είναι σαν μια προσωρινή θύελλα που περνά από τη ζωή κάποιου που χωρίς την σωστή θεραπεία θα συνεχίσει να επανέρχεται (υποτροπή), ενώ οι διαταραχές προσωπικότητας είναι σαν το ένα δύσκολο κλίμα της περιοχής όπου ζει κάποιος το οποίο είναι σταθερό και διαχρονικό και του κάνει την ζωή δύσκολη και πάλι χωρίς την σωστή θεραπεία το άτομο αδυνατεί να βελτιώσει την ζωή του. Ωστόσο, στην πράξη τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρα. Πρώτον, συχνά αυτές οι δυσκολίες συνυπάρχουν, κάποιος μπορεί να έχει και διπολική διαταραχή και οριακή προσωπικότητα. Δεύτερον, η οριακή διαταραχή έχει έντονη συναισθηματική αστάθεια γεγονός που την καθιστά και διαταραχή διάθεσης. Αυτός είναι και ο λόγος που η οριακή διαταραχή είναι τόσο δύσκολη στη διάγνωση και θεραπεία – βρίσκεται κυριολεκτικά «στα όρια» μεταξύ διαταραχών διάθεσης και προσωπικότητας. Παρόλα αυτά η έννοια του «διπολικού φάσματος» καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις και εμείς όπως και άλλοι ειδικοί στο χώρο βλέπουμε την οριακή διαταραχή προσωπικότητας ως διαταραχή του διπολικού φάσματος.
Η οριακή διαταραχή έχει βαθιά και διάχυτη επίδραση σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής του ατόμου και των ανθρώπων γύρω του.
Από την πλευρά του ατόμου:
Από την πλευρά των γύρω τους:
Στην πράξη, βλέπω συχνά ολόκληρες οικογένειες που είναι σε διαρκή επιφυλακή γύρω από το μέλος με οριακή διαταραχή, προσπαθώντας να αποφύγουν κρίσεις, χάνοντας την δική τους ψυχική υγεία στη διαδικασία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσω ότι τα άτομα με οριακή διαταραχή δεν κάνουν όλα αυτά επίτηδες ή για να χειραγωγήσουν. Πραγματικά υποφέρουν και τα συναισθήματά τους είναι γνήσια και έντονα. Η παρορμητικότητα και οι κρίσεις είναι συμπτώματα της διαταραχής, όχι επιλογές χαρακτήρα.
Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας δεν έχει μία απλή αιτία, είναι αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Χρησιμοποιούμε το λεγόμενο «βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο» για να κατανοήσουμε την προέλευσή της.
Βιολογικοί/Γενετικοί Παράγοντες: Υπάρχει σαφής γενετική προδιάθεση, αν και όχι τόσο ισχυρή όσο στη διπολική διαταραχή. Τα άτομα με οριακή διαταραχή προσώπικότητας συχνά έχουν οικογενειακό ιστορικό διαταραχών διάθεσης, διπολική διαταραχή ή κατάθλιψη σε γονείς ή συγγενείς. Δεν κληρονομούν την ίδια την οριακή διαταραχή, αλλά κληρονομούν στοιχεία χαρακτήρα όπως:
Έχουμε δει, επίσης, βιολογικές διαφορές στη λειτουργία και στη δομή του εγκεφάλου. Υπάρχουν ενδείξεις για δυσλειτουργία στα συστήματα σεροτονίνης και ντοπαμίνης, που συνδέονται με αυξημένη επιθετικότητα και παρορμητικότητα. Έχουν επίσης βρεθεί μικρότερες δομές σε περιοχές όπως ο δεξιός πρόσθιος προσαγωγός φλοιός, ο οποίος εμπλέκεται στην επεξεργασία συναισθημάτων και στη λήψη αποφάσεων.
Μπορούμε επίσης να εντοπίσουμε παιδικά τραύματα, τα οποία ανάλογα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει το άτομο μπορεί να εκδηλωθούν με διαφορετικούς τρόπους. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πολύ σημαντικά. Περίπου το 30% των ατόμων με οριακή διαταραχή προσωπικότητας έχουν ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία, και περίπου το ένα τρίτο έχει σημαντικό ιστορικό κακοποίησης οποιουδήποτε τύπου. Ωστόσο, το τραύμα δεν είναι πάντα τόσο ακραίο, συχνά πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε «ακυρωτικό οικογενειακό περιβάλλον». Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ένα περιβάλλον όπου τα συναισθήματα του παιδιού συστηματικά αγνοούνται, απαξιώνονται ή τιμωρούνται. Για παράδειγμα:
Αυτό το μοτίβο, που η Marsha Linehan, η δημιουργός της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας, ονόμασε “invalidating environment” – διδάσκει στο παιδί ότι τα συναισθήματά του είναι λάθος, ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τις εσωτερικές του εμπειρίες. Αυτό οδηγεί σε:
Η Διαλεκτική Αλληλεπίδραση: Η πιο αποδεκτή θεωρία σήμερα είναι ότι η οριακή διαταραχή προκύπτει από την αλληλεπίδραση ενός βιολογικά ευάλωτου παιδιού (με έμφυτη συναισθηματική ευαισθησία και παρορμητικότητα) που μεγαλώνει σε ένα ακυρωτικό ή τραυματικό περιβάλλον. Φανταστείτε ότι και ένα υπερβολικα προστατευτικό περιβάλλον μπορεί να γίνει ή να βιωνεται ως ακυρωτικό και τραυματικό (“ο κόσμος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, εμείς σε προστατεύουμε από τα πάντα και ξέρουμε τι είναι καλό για εσένα και σου λέμε συνέχεια τι και πώς να το κάνεις – άρα σου μαθαίνουμε ότι δεν είσαι και τόσο ικανός και δεν αναγνωρίζουμε την προσπάθεια σου να πάθεις και να μάθεις).
Φανταστείτε ένα παιδί που γεννιέται, όπως είπαμε και πριν, με το «δέρμα» του να μην έχει προστατευτικό στρώμα, νιώθει τα πάντα πιο έντονα. Αν αυτό το παιδί μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που επικυρώνει τα συναισθήματά του και του διδάσκει υγιείς τρόπους ρύθμισης, μπορεί να μη αναπτύξει ποτέ οριακή διαταραχή, μπορεί απλά να είναι ένα «έντονο» ή «ευαίσθητο» άτομο. Αλλά αν αυτό το ίδιο παιδί μεγαλώσει σε περιβάλλον που τιμωρεί ή αγνοεί τα συναισθήματά του, ή ακόμα χειρότερα, το τραυματίζει, τότε δεν μαθαίνει ποτέ πώς να διαχειρίζεται τα έντονα συναισθήματά του με υγιείς τρόπους. Μαθαίνει ότι τα συναισθήματά του είναι επικίνδυνα, απαράδεκτα, ότι πρέπει να τα καταπιέζει, μέχρι που εκρήγνυνται με τρόπους που δεν μπορεί να ελέγξει. Αυτό εξηγεί γιατί η οριακή διαταραχή δεν είναι απλά «τραύμα» ούτε απλά «βιολογία», είναι η μοναδική αλληλεπίδραση των δύο σε ένα συγκεκριμένο άτομο με τη δική του ιστορία.
Τα πρώτα σημάδια της οριακής διαταραχής συνήθως εμφανίζονται στην εφηβεία και πρώιμη ενήλικη ζωή. Αποφεύγεται να δίνεται η διάγνωση οριακής διαταραχής σε άτομα κάτω των 18 ετών, γιατί κάποια από τα χαρακτηριστικά, συναισθηματική αστάθεια, αναζήτηση ταυτότητας, παρορμητικότητα, είναι κανονικό μέρος της εφηβικής ανάπτυξης. Ωστόσο, σε αναδρομική ανάλυση, οι θεραπευόμενοι συχνά περιγράφουν ότι “πάντα ένιωθαν διαφορετικοί” από την παιδική ηλικία.
Πρώιμα Σημάδια (Εφηβεία – 15-20 ετών): Στην εφηβεία μπορεί να δούμε:
Κορύφωση (20-30 ετών): Η διαταραχή συνήθως ξεκινά στην εφηβεία και επιδεινώνεται μέχρι τα 25-30 έτη. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος, με υπερβολικά αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Βλέπουμε:
Φυσική Πορεία και Πρόγνωση: Υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά νέα εδώ που συχνά δεν γίνονται ευρέως γνωστά: η οριακή διαταραχή βελτιώνεται σημαντικά με το χρόνο, ακόμα και χωρίς θεραπεία. Μελέτες δείχνουν ότι:
Αυτό συμβαίνει γιατί με την ωρίμανση:
Με την κατάλληλη θεραπεία – ειδικά διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία (DBT) ή mentalization-based therapy – η βελτίωση μπορεί να έρθει πολύ πιο γρήγορα και πιο ολοκληρωμένα. Στις δικές μας έρευνες στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου αλλά και στο BipolarLab βλέπουμε σημαντική βελτίωση μέσα σε 12-18 μήνες εντατικής θεραπείας. Όμως η πρόοδος δεν είναι γραμμική. Υπάρχουν υποτροπές, ειδικά σε περιόδους στρες ή σημαντικών αλλαγών ζωής (διαζύγιο, απώλεια, αλλαγή δουλειάς). Γι’ αυτό η θεραπεία συνήθως χρειάζεται τουλάχιστον 2 χρόνια, με συντήρηση και υποστήριξη μετά. Το σημαντικό μήνυμα είναι ότι η οριακή διαταραχή δεν είναι θανατική καταδίκη. Με την κατάλληλη βοήθεια και με τον χρόνο, τα άτομα μπορούν όχι μόνο να σταματήσουν να πληρούν τα κριτήρια της διαταραχής, αλλά να ζήσουν πλούσιες, λειτουργικές, και ισορροπημένες ζωές και να βελτιώσουν σημαντικά την ζωή τους. Τα άσχημα τραυματικά βιώματα δεν φεύγουν ποτέ, είναι αυτά που είναι αλλά ο κάθε θεραπευόμενος μπορεί να μάθει να τα ερμηνεύει και να αντιδρά με τρόπους που του βελτιώνουν και δεν την χειροτερεύουν την ζωή. Κατά κάποιο τρόπο χτίζουμε σοφία στην τραυματική και δύσκολη ζωή και τους βοηθάμε να ανακαλύψουν και να αναγνωρίσουν τον σημαντικό εσωτερικό «πλούτο» που έχουν μέσα τους.
Η διάγνωση της οριακής διαταραχής είναι μια λεπτή και σύνθετη διαδικασία που απαιτεί εμπειρία και χρόνο. Δεν υπάρχει απλό εργαστηριακό τεστ ή σκανάρισμα εγκεφάλου που να μπορεί να την επιβεβαιώσει, βασιζόμαστε σε κλινικά κριτήρια, δομημένες συνεντεύξεις και πιστοποιημένες ψυχομετρικές κλίμακες.
Διαγνωστικά Κριτήρια DSM-5: Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (APA) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχουν καθιερώσει σαφή κριτήρια. Για να διαγνωστεί κάποιος με οριακή διαταραχή πρέπει να πληροί τουλάχιστον 5 από τα 9 κριτήρια:
Αυτά τα συμπτώματα πρέπει να είναι διαχρονικά σταθερά και να εκδηλώνονται σε διάφορες καταστάσεις, όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη σχέση ή περίοδο της ζωής.
Πρότυπο Διαγνωστικό Πρόγραμμα: Στο BipolarLab, αφού δουλέψαμε χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Institute of Psychiatry, King’s College London) σε ερευνητικά πρωτόκολλα, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο διαγνωστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει:
Πιστοποιημένες ψυχομετρικές Κλίμακες και δομημένες κλινικές συνεντεύξεις: Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένες δομημένες συνεντεύξεις, που διασφαλίζουν ότι εξετάζουμε συστηματικά όλα τα κριτήρια και δεν παραβλέπουμε σημαντικά συμπτώματα.
Και φυσικά Διαφορική Διάγνωση.Είναι κρίσιμο να ξεχωρίσουμε την οριακή διαταραχή από άλλες καταστάσεις που μπορεί να μοιάζουν όπως:
Χρονική Παρακολούθηση: Χρησιμοποιούμε και νέες τεχνολογίες:
Αυτά βοηθούν να δούμε πώς αλλάζει η διάθεση με το χρόνο, αν υπάρχουν επεισοδιακές αλλαγές (που υποδηλώνουν διπολική) ή πιο ταχείες, αντιδραστικές αλλαγές (που υποδηλώνουν οριακή). Ο Flippy παρέχει έναν συνεχόμενο βοηθό υποστήριξης που μπορεί να μαθαίνει σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει με τη ζωή και τις δυσκολίες του θεραπευόμενου.
Οικογενειακό Ιστορικό: Παίρνουμε λεπτομερές οικογενειακό ιστορικό:
Αναπτυξιακό Ιστορικό:
Η διάγνωση δεν είναι πάντα ξεκάθαρη γιατί:
Γι’ αυτό, στην πράξη, η διάγνωση είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο, συνήθως 3-6 συνεδρίες διαγνωστικής αξιολόγησης, όχι μία συνάντηση. Είναι σημαντικό να μην βιαστούμε, γιατί μια λάθος διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε λάθος θεραπεία που μπορεί να χειροτερέψει την κατάσταση. Το διαγνωστικό μας πρόγραμμα για να καταλάβετε εκπονείται μέσα σε 15 ώρες κλινικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης και γίνεται σταδιακά μέσα σε ένα μήνα. Πολλές φορές οι διάγνωση διευκρινίζεται ακόμα πιο σταδιακά μετά από μήνες ψυχοθεραπείας.
Η θεραπεία της οριακής διαταραχής έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία 30 χρόνια. Ενώ παλιότερα θεωρούνταν «αθεράπευτη», σήμερα ξέρουμε ότι η ειδική ψυχοθεραπεία είναι η πρώτη γραμμή θεραπείας και μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική.
Όλες οι αποτελεσματικές θεραπείες μοιράζονται:
Φαρμακευτική Θεραπεία: Συμπληρωματική, όχι Βασική
Η Φαρμακευτική αγωγή δεν αποτελεί κύρια θεραπεία, αλλά χρησιμοποιείται συμπληρωματικά για έντονα συμπτώματα (σταθεροποιητές διάθεσης για παρορμητικότητα και συναισθηματική αστάθεια, χαμηλές δόσεις άτυπων αντιψυχωσικών για θυμό ή παρανοϊκό ιδεασμό). Τα αντικαταθλιπτικά και οι βενζοδιαζεπίνες γενικά αποφεύγονται, καθώς μπορεί να επιδεινώσουν την αστάθεια ή να οδηγήσουν σε εξάρτηση και εξάρσεις.
Πολύ βοηθητικά, επίσης, μπορούν να γίνουν προγράμματα ημέρας που μπορούν να βοηθήσουν στην λειτουργική καθημερινότητα και στην αντιμετώπιση των κρίσεων εκτός πλαισίου ψυχιατρικής νοσηλείας. Στο BipolarLab έχουμε τόσο ομαδικό και πιο οικονομικά προσβάσικο πρόγραμμα ημέρας αλλά και ατομικό πρόγραμμα ημέρας που επικεντρώνεται σε έναν και μοναδικό θεραπευόμενο την φορά.
Η θεραπεία απαιτεί χρόνο και υπομονή, αλλά τα αποτελέσματα είναι πολύ ελπιδοφόρα· το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων βελτιώνεται σημαντικά με εξειδικευμένη παρέμβαση. Με την κατάλληλη θεραπεία, λοιπόν, η πλειοψηφία των ατόμων βελτιώνεται σημαντικά. Δεν είναι ανίατη κατάσταση, είναι μια διαταραχή που μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με υπομονή, δέσμευση και την κατάλληλη εξειδίκευση.
Ναι, είναι εξαιρετικά συχνό. Στην πραγματικότητα, η συννοσηρότητα (comorbidity) με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Το 85% των ατόμων με οριακή διαταραχή θα βιώσουν τουλάχιστον μία ακόμα ψυχιατρική διαταραχή στη ζωή τους.
Το χρόνιο αίσθημα κενού στην οριακή διαταραχή είναι διαφορετικό από την κατάθλιψη, δεν είναι απλά λύπη ή απελπισία, είναι μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα τους, μια κούφια αίσθηση, σαν να λείπει κάτι θεμελιώδες από την ύπαρξή τους.
Οι ασθενείς το περιγράφουν ως:
Αυτό το κενό είναι αφόρητο και οδηγεί συχνά σε δυσλειτουργικές παρορμητικές συμπεριφορές για να το γεμίσουν:
Αυτοκτονικότητα και Αυτοτραυματισμός: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη πτυχή της διαταραχής και τα νούμερα είναι σοβαρά:
Πρέπει να ξεχωρίσουμε διαφορετικές μορφές:
Φόβος Εγκατάλειψης: Αυτός είναι ο πυρήνας της διαταραχής. Τα άτομα με οριακή διαταραχή βιώνουν τον φόβο εγκατάλειψης με βαθιά σωματική ένταση που είναι δύσκολο να κατανοήσει κάποιος που δεν το έχει βιώσει. Δεν είναι απλά “μου λείπεις”, είναι πανικός επιβίωσης, σαν να πεθαίνουν. Αυτό εκδηλώνεται με:
Η ειρωνεία είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές συχνά προκαλούν την εγκατάλειψη που φοβούνται, οι άνθρωποι γύρω τους εξαντλούνται και αποσύρονται, επιβεβαιώνοντας τον αρχικό φόβο. Είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Στη θεραπεία, εργαζόμαστε για:
Το σημαντικό είναι να μην τιμωρούμε ή να μην απορρίπτουμε το άτομο για την αυτοκτονική συμπεριφορά, αλλά και να μην την ενισχύουμε. Είναι μια λεπτή ισορροπία που απαιτεί εξειδίκευση και υπομονή.
Αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση και η απάντηση είναι πολύ ελπιδοφόρα: Ναι, η οριακή διαταραχή μπορεί να θεραπευτεί ή τουλάχιστον να βελτιωθεί τόσο ώστε το άτομο να ζήσει μια πλήρη, λειτουργική και ισορροπημένη ζωή. Δεν είναι θανατική καταδίκη ούτε χρόνια, ανίατη κατάσταση όπως θεωρούνταν παλιά. Πριν από 30-40 χρόνια, η οριακή διαταραχή θεωρούνταν αθεράπευτη. Σήμερα, χάρη στην έρευνα και την ανάπτυξη εξειδικευμένων θεραπειών, έχουμε σαφείς αποδείξεις ότι η βελτίωση όχι μόνο είναι δυνατή, αλλά είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Ακόμα και χωρίς εξειδικευμένη θεραπεία, η οριακή διαταραχή τείνει να βελτιώνεται με την ηλικία. Μακροχρόνιες μελέτες δείχνουν:
Αυτή η “φυσική ύφεση” (remission) συμβαίνει γιατί:
Με εξειδικευμένη θεραπεία, η βελτίωση έρχεται πολύ πιο γρήγορα και πιο ολοκληρωμένα. Μελέτες δείχνουν:
Στο δικό μας πρόγραμμα στο BipolarLab, χρησιμοποιώντας συνδυαστική προσέγγιση (διαλεκτική και γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή ως διαταραχή διπολικού φάσματος, πρόγραμμα ημέρας για κρίσεις ή υποστήριξη), βλέπουμε σημαντική βελτίωση μέσα σε 12-18 μήνες. Όσο για το τι σημαίνει «θεραπεία», πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: Θεραπεία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο δεν θα ξαναβιώσει ποτέ συναισθηματική δυσκολία. Σημαίνει:
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που κατάφεραν να ζήσουν ισορροπημένα και λειτουργικά. Από την έρευνα και την κλινική εμπειρία, βλέπουμε ότι βοηθούν:
Η Πραγματικότητα – Όχι Γραμμική Πρόοδος: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί: η ανάρρωση δεν είναι γραμμική. Υπάρχουν:
Αλλά με τον χρόνο, οι κρίσεις γίνονται λιγότερο συχνές, λιγότερο έντονες, συντομότερες και πιο διαχειρίσιμες. Αν υπάρχει ένα μήνυμα που θέλω να μείνει από αυτή τη συνέντευξη είναι αυτό: Η οριακή διαταραχή ΔΕΝ είναι θανατική καταδίκη. Δεν είναι απόδειξη αδυναμίας χαρακτήρα. Είναι μια απορρύθμιση του συστήματος σε πολύπλοκους παράγοντες – βιολογικούς και περιβαλλοντικούς. Και το πιο σημαντικό: Μπορεί να βελτιωθεί. Με την κατάλληλη βοήθεια, τη δέσμευση, και το χρόνο, τα άτομα με οριακή διαταραχή μπορούν όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά να ευδοκιμήσουν, να έχουν στενές σχέσεις, επιτυχημένες σταδιοδρομίες, και ουσιαστική, ικανοποιητική ζωή. Το βλέπω κάθε μέρα στην κλινική πράξη. Η αλλαγή είναι δύσκολη αλλά είναι δυνατή.
Αυτή είναι μια λεπτή και σημαντική ερώτηση που αγγίζει τον πυρήνα της οριακής διαταραχής. Η απάντηση είναι: Και τα δύο αλλά με έναν πολύπλοκο τρόπο. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα συναισθήματα είναι πάντα πραγματικά – ακόμα κι αν η ερμηνεία των γεγονότων δεν είναι ακριβής. Όταν ένα άτομο με οριακή διαταραχή νιώθει τον τρόμο της εγκατάλειψης, αυτός ο τρόμος είναι γνήσιος και έντονος. Δεν “το κάνει” ούτε είναι “δραματικό” με την κακή έννοια. Το βιώνει με μια ένταση που μπορεί να είναι συντριπτική. Ωστόσο, τα άτομα με οριακή διαταραχή συχνά έχουν διαστρεβλωμένη αντίληψη των διαπροσωπικών καταστάσεων. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή είναι “τρελοί” ή “κακοί” – συμβαίνει λόγω:
Υπερευαισθησίας στην απόρριψη: Το νευρικό τους σύστημα είναι υπερδιεγερμένο για σημάδια απόρριψης. Αυτό που για τον μέσο άνθρωπο είναι ουδέτερο, για αυτούς είναι απειλή. Παραδείγματα:
Έλλειψη Mentalization: Δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι οι άλλοι έχουν δικές τους εσωτερικές καταστάσεις που δεν σχετίζονται με αυτούς. Δεν μπορούν εύκολα να σκεφτούν: “Ίσως είναι κουρασμένος από τη δουλειά” ή “Ίσως έχει τα δικά του προβλήματα σήμερα”. Όλα τα ερμηνεύουν ως προσωπικά “είμαι εγώ το πρόβλημα”.
Μοτίβα από το Παρελθόν: Πολλά άτομα με οριακή διαταραχή έχουν πραγματικά βιώσει εγκατάλειψη, απόρριψη, ή τραύμα στο παρελθόν. Το νευρικό τους σύστημα έχει “μάθει” ότι ο κόσμος είναι επικίνδυνος και οι άνθρωποι θα τους πληγώσουν. Αυτό δημιουργεί ένα “φίλτρο” μέσα από το οποίο βλέπουν όλες τις σχέσεις.
Αυτοεκπληρούμενη Προφητεία: Εδώ γίνεται τραγικά πολύπλοκο: Οι ερμηνείες μπορεί να μην είναι ακριβείς, αλλά οι συμπεριφορές που προκύπτουν από αυτές τις ερμηνείες δημιουργούν πραγματική απόρριψη. Είναι ένας φαύλος κύκλος:
Άρα, αρχίζει ως υποκειμενικό βίωμα αλλά γίνεται αντικειμενική πραγματικότητα.
Παραδείγματα από την Πράξη:
Σενάριο 1 – Το Μήνυμα:
Σενάριο 2 – Η Έκφραση:
Η Μοναξιά:
Η μοναξιά που βιώνουν είναι πραγματική και βαθιά αλλά έχει ιδιαίτερη ποιότητα. Δεν είναι απλά “είμαι μόνος”. Είναι:
Αυτή η μοναξιά δεν μπορεί να γεμιστεί εύκολα ούτε με πραγματική σχέση γιατί το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη σχέσης αλλά η αδυναμία να νιώσουν πραγματικά συνδεδεμένοι ακόμα κι όταν υπάρχει σχέση. Τι Είναι Πραγματικό και Τι Όχι;
Πώς Βοηθάμε: Στη θεραπεία, δεν λέμε στο άτομο “δεν είναι πραγματικό” αυτό θα ήταν ακύρωση. Αντίθετα:
Το πιο τραγικό είναι ότι τα άτομα με οριακή διαταραχή θέλουν απεγνωσμένα σύνδεση και αγάπη, περισσότερο από τον μέσο άνθρωπο. Αλλά οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να την εξασφαλίσουν (κλιμάκωση, έλεγχος, απαιτήσεις επιβεβαίωσης) συχνά την αποκλείουν. Είναι σαν να πεινάνε και να προσπαθούν απεγνωσμένα να πιάσουν φαγητό αλλά η απελπισία τους και οι αδέξιες κινήσεις τους κάνουν το φαγητό να πέφτει από τα χέρια τους. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει φαγητό, είναι ότι δεν έχουν μάθει πώς να το πιάσουν με τρόπο που λειτουργεί.
Με τη θεραπεία, μαθαίνουν:
Και σιγά σιγά, το υποκειμενικό βίωμα αρχίζει να ταιριάζει καλύτερα με την αντικειμενική πραγματικότητα. Οι σχέσεις γίνονται πιο σταθερές, η απόρριψη λιγότερο συχνή, η μοναξιά λιγότερο έντονη.
Αυτή είναι ίσως η πιο δύσκολη πτυχή της οριακής διαταραχής, η επίδραση στους αγαπημένους. Η οικογένεια, οι σύντροφοι και οι φίλοι συχνά βρίσκονται σε μια αφόρητα δύσκολη θέση, παγιδευμένοι ανάμεσα στην αγάπη και την εξάντληση, ανάμεσα στο να θέλουν να βοηθήσουν και στο να νιώθουν ότι τίποτα δεν είναι αρκετό. Αυτό που θέλω να μοιραστώ βασίζεται σε δεκαετίες κλινικής εμπειρίας τόσο δικής μου όσο και της διεθνούς έρευνας και έχει βοηθήσει πραγματικά οικογένειες και σχέσεις.
Η Κεντρική Διαλεκτική: Επικύρωση ΚΑΙ Όρια: Η θεμελιώδης αρχή είναι αυτό που ονομάζουμε “Dialectical Stance” – Διαλεκτική στάση:
Επικυρώνουμε τα συναισθήματα + Θέτουμε σταθερά όρια στις συμπεριφορές. Αυτό σημαίνει:
Δεν είναι ή-ή (ή επικύρωση ή όρια) – είναι και-και (επικύρωση και όρια ταυτόχρονα). Αυτή η ισορροπία είναι το κλειδί.
Εκπαίδευση
Η πρώτη και σημαντικότερη συμβουλή: Μάθετε για τη διαταραχή. Η κατανόηση ότι η συμπεριφορά προέρχεται από νευροβιολογική δυσλειτουργία και ιστορικό τραύμα, όχι από κακία ή χειραγώγηση – αλλάζει τη στάση σας.
Διαβάστε βιβλία όπως:
Στο BipolarLab προσφέρουμε ψυχοεκπαίδευση για οικογένειες μέσω ατομικών συνεδρίων και ειδικών webinars (Οριακή σε απλά Ελληνικά) είναι εξαιρετικά βοηθητικά.
Επικύρωση χωρίς συμφωνία
Αυτή είναι η πιο δύσκολη δεξιότητα. Επικύρωση σημαίνει αναγνωρίζω ότι το συναίσθημά σου έχει νόημα βάσει του πώς το βιώνεις, όχι ότι συμφωνώ με την ερμηνεία που δίνεις.
Παραδείγματα:
Σωστό: “Βλέπω ότι πονάς πάρα πολύ τώρα. Καταλαβαίνω γιατί αισθάνεσαι έτσι από τη δική σου οπτική. Από τη δική μου οπτική, τα πράγματα μπορεί να φαίνονται λίγο διαφορετικά, αλλά πρώτα θέλω να καταλάβω πώς τα βιώνεις εσύ.”
Θέστε σαφή και σταθερά όρια.
Τα όρια δεν είναι τιμωρία, είναι προστασία της σχέσης και του εαυτού σας. Χρειάζονται:
Χαρακτηριστικά καλών ορίων:
Παραδείγματα ορίων:
Μην παίρνετε ευθύνη για τα συναισθήματά τους: Δεν είστε υπεύθυνοι να τους κάνετε να νιώσουν καλά. Είστε υπεύθυνοι να συμπεριφέρεστε με σεβασμό, αλλά δεν μπορείτε να ελέγξετε τα συναισθήματά τους.
Αντισταθείτε στις απειλές και τη χειραγώγηση:Οι απειλές αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού είναι το πιο δύσκολο. Εδώ η διαλεκτική:
Πάρτε τα σοβαρά ΚΑΙ μην αλλάξετε τα όρια σας: Ανησυχώ για τη ζωή σου [επικύρωση ότι το παίρνετε σοβαρά] και δεν θα αλλάξω τα όριά μου [σταθερότητα]. Αν νιώθεις ότι θα σε βλάψεις, θα καλέσω βοήθεια [ασφάλεια].”
Καλέστε:
Μην το χρησιμοποιήσετε ως διαπραγματευτικό όπλο: “Αν με νοιάζεσαι δεν θα έφευγες απόψε”. Αυτό ενισχύει τη χρήση απειλών.
Μάθετε να αναγνωρίζετε την κλιμάκωση και να αποκλιμακώνετε:Οι κρίσεις έχουν κύκλο. Μπορείτε να μάθετε να τον διακόπτετε νωρίς:
Πρώιμα σημάδια κλιμάκωσης:
Τεχνικές αποκλιμάκωσης:
Φροντίστε τον εαυτό σας (Self-Care):
Αυτό δεν είναι προαιρετικό, είναι απαραίτητο. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε κανέναν αν εσείς καταρρέετε.
Υποχρεωτικά:
Ξεχωρίστε το άτομο από τη διαταραχή: Το άτομο που αγαπάτε δεν είναι η διαταραχή. Η οριακή διαταραχή είναι κάτι που έχουν, όχι κάτι που είναι.
Θυμηθείτε:
Αποφύγετε:
Κάντε:
Υποστήριξη θεραπείας χωρίς να γίνεται θεραπευτής:Μπορείτε να τους ενθαρρύνετε να συνεχίσουν τη θεραπεία
Αλλά:
Προστατέψτε τα παιδιά: Αν υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια, αυτό είναι προτεραιότητα:
Το μεγάλο ερώτημα: Πότε να μείνω, πότε να φύγω; Αυτό είναι πολύ προσωπικό και δεν υπάρχει απλή απάντηση. Ερωτήσεις για στοχασμό:
Μείνετε αν:
Σκεφτείτε να φύγετε αν:
Είναι εντάξει να φύγετε αν πρέπει. Δεν είστε κακός άνθρωπος επειδή δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Μερικές φορές το καλύτερο πράγμα και για τους δύο είναι ο χωρισμός, ειδικά αν η σχέση συντηρεί τη δυσλειτουργία. Η ζωή με κάποιον με οριακή διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να είναι εξαντλητική και συγκλονιστική αλλά μπορεί επίσης να είναι βαθιά ουσιαστική όταν υπάρχει πρόοδος. Τα άτομα με οριακή διαταραχή συχνά είναι εξαιρετικά δημιουργικά, έντονα, με βαθιά ικανότητα για συναίσθημα και σύνδεση ειδικά όταν μάθουν να το διοχετεύουν υγιώς. Το κλειδί είναι:
Και θυμηθείτε: Να ζητήσετε βοήθεια για εσάς δεν είναι προδοσία, είναι η πιο σοφή κίνηση που μπορείτε να κάνετε τόσο για εσάς όσο και για τη σχέση.
