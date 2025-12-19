search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web

19.12.2025 16:38

Τρείς «έξυπνες» συνήθειες για χαμηλότερο σάκχαρο στο αίμα μετά το φαγητό

19.12.2025 16:38
FAGITO

Δεν είναι μόνο αυτό που τρώτε που μπορεί να επηρεάσει το σάκχαρο στο αίμα σας, αλλά και αυτό που κάνετε μετά το γεύμα.

Ορισμένες μικρές ενέργειες μετά το γεύμα μπορούν να μειώσουν τις απότομες αυξήσεις, να αποτρέψουν τις κατακόρυφες κρίσεις, να βελτιώσουν την ενέργεια και να υποστηρίξουν τη συνολική μεταβολική υγεία. Ακολουθούν τρία πρακτικά πράγματα που οι διαιτολόγοι συνιστούν να κάνετε μετά το φαγητό για καλύτερο σάκχαρο στο αίμα.

1. Κάντε μια βόλτα 10 λεπτών

Η ελαφριά κίνηση μετά το φαγητό είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αμβλύνετε την αντίδραση του οργανισμού σας στο σάκχαρο του αίματος σε ένα γεύμα. «Το περπάτημα μετά το φαγητό είναι αποτελεσματικό επειδή βοηθά το σώμα σας να χρησιμοποιήσει αμέσως τη γλυκόζη από το γεύμα σας, αντί να την αφήσει να συσσωρευτεί στην κυκλοφορία του αίματός σας», λέει η εκπαιδευτικός για τον διαβήτη Amy Kimberlain, MS, RDN, CDCES .

Εάν δεν μπορείτε να βγείτε έξω  δεν πειράζει. Κινηθείτε στο σπίτι σας, είτε πρόκειται για ελαφριές δουλειές του σπιτιού, είτε για το στρώσιμο του τραπεζιού είτε για το πλύσιμο των πιάτων, συνιστά η Grace Derocha, RDN, CDCES , εκπρόσωπος της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας.

2. Πίνετε νερό

Πιείτε νερό μετά το γεύμα. Ιδανικά, θα πρέπει να πίνετε νερό και κατά τη διάρκεια του γεύματος. «Το πόσιμο νερό μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν θα σταματήσει από μόνο του μια απότομη αύξηση—είναι περισσότερο μια ήπια στρατηγική υποστήριξης παρά μια ισχυρή παρέμβαση όπως το περπάτημα», λέει η Kimberlain. Η ενυδάτωση βοηθάει βοηθώντας τα νεφρά σας να απομακρύνουν την περίσσεια γλυκόζης από την κυκλοφορία του αίματος, εξηγεί.

3. Προσθέστε ένα υγιεινό επιδόρπιο φρούτων

Ορισμένες τροφές που τρώμε μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο ομαλή απόκριση στη γλυκόζη, καθώς και την πέψη. Για το λόγο αυτό καλό είναι να  τρώτε ένα φρούτο πλούσιο σε φυτικές ίνες ή ένα επιδόρπιο πλούσιο σε φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην επιβράδυνση της απορρόφησης των υδατανθράκων από το γεύμα. 

Η διαχείριση του σακχάρου στο αίμα είναι κάτι που διαρκεί όλη την ημέρα, γι’ αυτό θυμηθείτε να τρώτε ισορροπημένα γεύματα που περιέχουν υδατάνθρακες πλούσιους σε φυτικές ίνες, άπαχη πρωτεΐνη και υγιή λιπαρά, να ασκείστε τακτικά και να κοιμάστε καλά.

ΠΗΓΗ

