Αυτό το φρούτο ρυθμίζει το σάκχαρο, «ρίχνει» τη χοληστερόλη και… αδυνατίζει!

Πλούσια σε βασικά θρεπτικά συστατικά -όπως φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά –τα μήλα αποτελούν έναν από τους πιο σταθερούς «συμμάχους» της υγείας μας.

Συμβάλλουν στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, ενισχύουν τη λειτουργία της καρδιάς και προσφέρουν μια ευρεία γκάμα οφελών για τον οργανισμό. Το ακόμη καλύτερο; Πρόκειται για ένα φρούτο ευέλικτο και απολαυστικό, που μπορεί να καταναλωθεί με πολλούς τρόπους: ωμό, σε χυμό ή smoothie, αλλά και σε πλήθος δημιουργικών συνταγών.

Αν και τα βρίσκουμε σε ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών, όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι ιδιαίτερα χορταστικά και χαμηλά σε θερμίδες. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που το γνωστό ρητό «ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα» επιβεβαιώνεται και επιστημονικά.

Τα θρεπτικά συστατικά των μήλων

Κύρια πηγή υδατανθράκων και νερού, τα μήλα περιέχουν σημαντικές ποσότητες απλών σακχάρων (φρουκτόζης, σακχαρόζης και γλυκόζης), διατηρώντας παράλληλα χαμηλό έως μέτριο γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και πολυφαινόλες, οι οποίες επιβραδύνουν την απορρόφηση της γλυκόζης, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Ένα μεσαίου μεγέθους μήλο (περίπου 182 γρ.) περιέχει 4,37 γρ. φυτικών ινών, δηλαδή σχεδόν το 16% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης (28 γρ.). Οι διαλυτές ίνες, όπως η πηκτίνη, έχουν συνδεθεί με οφέλη για τη ρύθμιση της χοληστερόλης και του σακχάρου, ενώ η φλούδα του φρούτου παρέχει πολύτιμες αδιάλυτες ίνες που ενισχύουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Τα μήλα είναι, επίσης, εξαιρετική πηγή βιταμίνης C -απαραίτητης για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων -καθώς και καλίου, το οποίο συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην καλή λειτουργία της καρδιάς.

Ιδιαίτερη αξία έχουν και οι αντιοξειδωτικές φυτοχημικές ενώσεις τους, όπως η κερκετίνη, η κατεχίνη και το χλωρογενικό οξύ. Οι ουσίες αυτές έχουν μελετηθεί για τις αντιφλεγμονώδεις, αντιιικές και πιθανές αντικαρκινικές τους ιδιότητες, αλλά και για τη συμβολή τους στην καλύτερη λειτουργία των μιτοχονδρίων και τη ρύθμιση του μεταβολισμού.

Τα οφέλη των μήλων για την υγεία

Απώλεια βάρους

Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και η χαμηλή θερμιδική αξία καθιστούν τα μήλα ιδανική επιλογή για όσους επιδιώκουν απώλεια ή διαχείριση βάρους. Σε μελέτη διάρκειας 12 εβδομάδων, υπέρβαρες γυναίκες που κατανάλωναν καθημερινά 300 γρ. μήλων έχασαν κατά μέσο όρο 1,22 κιλά. Πολλαπλές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η τακτική κατανάλωση μπορεί να συμβάλλει στον κορεσμό και στη μείωση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων.

Ρύθμιση σακχάρου στο αίμα

Με τον γλυκαιμικό τους δείκτη να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, τα μήλα βοηθούν στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου. Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη, ενώ οι πολυφαινόλες ενδέχεται να περιορίζουν την απορρόφηση της γλυκόζης. Ο συνδυασμός αυτών των ιδιοτήτων τα καθιστά ωφέλιμα για άτομα που θέλουν να διατηρούν σταθερή ενεργειακή ισορροπία.

Χοληστερόλη και καρδιακή υγεία

Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση μήλων μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της LDL («κακής») χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία του αίματος, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την αρτηριακή πίεση. Η ομαλή διαχείριση της χοληστερόλης αποτελεί, άλλωστε, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Προστασία έναντι του καρκίνου

Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αρκετές εργαστηριακές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα (φυτο)θρεπτικά συστατικά των μήλων μπορεί να συμβάλλουν στην πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως του πνεύμονα και του παχέος εντέρου. Σε μία από αυτές, η κατανάλωση ενός ή περισσότερων μήλων ημερησίως συνδέθηκε με 20% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και 18% μικρότερη πιθανότητα για καρκίνο του μαστού.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης εις μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Έξι υποτροφίες και υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών έργων του ΕΚΠΑ

Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία

Κακοποίηση γυναικών: Η εξομολόγηση στο topontiki.gr μιας 63χρονης που ποτέ δεν σκεφτόταν τον εαυτό της…