search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 16:01
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 14:26

Αυτό το φρούτο ρυθμίζει το σάκχαρο, «ρίχνει» τη χοληστερόλη και… αδυνατίζει!

25.11.2025 14:26
frouta-new

Πλούσια σε βασικά θρεπτικά συστατικά -όπως φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά –τα μήλα αποτελούν έναν από τους πιο σταθερούς «συμμάχους» της υγείας μας.

Συμβάλλουν στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, ενισχύουν τη λειτουργία της καρδιάς και προσφέρουν μια ευρεία γκάμα οφελών για τον οργανισμό. Το ακόμη καλύτερο; Πρόκειται για ένα φρούτο ευέλικτο και απολαυστικό, που μπορεί να καταναλωθεί με πολλούς τρόπους: ωμό, σε χυμό ή smoothie, αλλά και σε πλήθος δημιουργικών συνταγών.

Αν και τα βρίσκουμε σε ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών, όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι ιδιαίτερα χορταστικά και χαμηλά σε θερμίδες. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που το γνωστό ρητό «ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα» επιβεβαιώνεται και επιστημονικά.

Τα θρεπτικά συστατικά των μήλων

Κύρια πηγή υδατανθράκων και νερού, τα μήλα περιέχουν σημαντικές ποσότητες απλών σακχάρων (φρουκτόζης, σακχαρόζης και γλυκόζης), διατηρώντας παράλληλα χαμηλό έως μέτριο γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και πολυφαινόλες, οι οποίες επιβραδύνουν την απορρόφηση της γλυκόζης, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Ένα μεσαίου μεγέθους μήλο (περίπου 182 γρ.) περιέχει 4,37 γρ. φυτικών ινών, δηλαδή σχεδόν το 16% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης (28 γρ.). Οι διαλυτές ίνες, όπως η πηκτίνη, έχουν συνδεθεί με οφέλη για τη ρύθμιση της χοληστερόλης και του σακχάρου, ενώ η φλούδα του φρούτου παρέχει πολύτιμες αδιάλυτες ίνες που ενισχύουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Τα μήλα είναι, επίσης, εξαιρετική πηγή βιταμίνης C -απαραίτητης για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων -καθώς και καλίου, το οποίο συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην καλή λειτουργία της καρδιάς.

Ιδιαίτερη αξία έχουν και οι αντιοξειδωτικές φυτοχημικές ενώσεις τους, όπως η κερκετίνη, η κατεχίνη και το χλωρογενικό οξύ. Οι ουσίες αυτές έχουν μελετηθεί για τις αντιφλεγμονώδεις, αντιιικές και πιθανές αντικαρκινικές τους ιδιότητες, αλλά και για τη συμβολή τους στην καλύτερη λειτουργία των μιτοχονδρίων και τη ρύθμιση του μεταβολισμού.

Τα οφέλη των μήλων για την υγεία

  1. Απώλεια βάρους

Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και η χαμηλή θερμιδική αξία καθιστούν τα μήλα ιδανική επιλογή για όσους επιδιώκουν απώλεια ή διαχείριση βάρους. Σε μελέτη διάρκειας 12 εβδομάδων, υπέρβαρες γυναίκες που κατανάλωναν καθημερινά 300 γρ. μήλων έχασαν κατά μέσο όρο 1,22 κιλά. Πολλαπλές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η τακτική κατανάλωση μπορεί να συμβάλλει στον κορεσμό και στη μείωση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων.

  1. Ρύθμιση σακχάρου στο αίμα

Με τον γλυκαιμικό τους δείκτη να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, τα μήλα βοηθούν στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου. Οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη, ενώ οι πολυφαινόλες ενδέχεται να περιορίζουν την απορρόφηση της γλυκόζης. Ο συνδυασμός αυτών των ιδιοτήτων τα καθιστά ωφέλιμα για άτομα που θέλουν να διατηρούν σταθερή ενεργειακή ισορροπία.

  1. Χοληστερόλη και καρδιακή υγεία

Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση μήλων μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της LDL («κακής») χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία του αίματος, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την αρτηριακή πίεση. Η ομαλή διαχείριση της χοληστερόλης αποτελεί, άλλωστε, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων.

  1. Προστασία έναντι του καρκίνου

Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αρκετές εργαστηριακές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα (φυτο)θρεπτικά συστατικά των μήλων μπορεί να συμβάλλουν στην πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως του πνεύμονα και του παχέος εντέρου. Σε μία από αυτές, η κατανάλωση ενός ή περισσότερων μήλων ημερησίως συνδέθηκε με 20% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου και 18% μικρότερη πιθανότητα για καρκίνο του μαστού.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης εις μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Έξι υποτροφίες και υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών έργων του ΕΚΠΑ

Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία

Κακοποίηση γυναικών: Η εξομολόγηση στο topontiki.gr μιας 63χρονης που ποτέ δεν σκεφτόταν τον εαυτό της…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Logo eydap original_page-0001
ADVERTORIAL

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στον Δήμο Μεγαρέων

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για κλοπές με λεία σχεδόν 300.000 ευρώ

katrinis_2511_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Κατρίνης: Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ υπονομεύει τη συνοχή και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων

androulakis-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το μήνυμα για την έμφυλη βία, «να αναγνωριστεί ο όρος “γυναικοκτονία”»

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία αποδέχεται τα κύρια σημεία του σχεδίου Τραμπ, λένε οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 15:59
Logo eydap original_page-0001
ADVERTORIAL

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στον Δήμο Μεγαρέων

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για κλοπές με λεία σχεδόν 300.000 ευρώ

katrinis_2511_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Κατρίνης: Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ υπονομεύει τη συνοχή και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων

1 / 3