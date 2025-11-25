Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας στέλνουν ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας, στηρίζοντας το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και την εθελοντική αιμοδοσία.

Μέσα από ένα βίντεο τέσσερις διεθνείς ποδοσφαιριστές από διαφορετικές ομάδες, Πέτρος Μάνταλος (ΑΕΚ), Χρήστος Μανδάς (Λάτσιο), Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ) και Δημήτρης Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ) αναδεικνύουν τη δύναμη της συνεργασίας και της συστράτευσης όλων σε ένα κοινό σκοπό: την εθελοντική προσφορά αίματος.

Δείτε το βίντεο:

