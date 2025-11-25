search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 15:54
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 13:27

Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία

25.11.2025 13:27
aimodosia_2907_1460-820_new

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας στέλνουν ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας, στηρίζοντας το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και την εθελοντική αιμοδοσία.

Μέσα από ένα βίντεο τέσσερις διεθνείς ποδοσφαιριστές από διαφορετικές ομάδες, Πέτρος Μάνταλος (ΑΕΚ), Χρήστος Μανδάς (Λάτσιο), Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ) και Δημήτρης Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ) αναδεικνύουν τη δύναμη της συνεργασίας και της συστράτευσης όλων σε ένα κοινό σκοπό: την εθελοντική προσφορά αίματος.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης:

Πρώτη επιτυχημένη επέμβαση αλλαγής χρώματος οφθαλμών με τη μέθοδο FLAAK στην Ελλάδα

Η υπνική άπνοια μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση Πάρκινσον, σύμφωνα με νέα μελέτη

Βία κατά των γυναικών: Γιατί μένουν; Τι πρέπει να γίνει; Μιλάει στο topontiki.gr ο ψυχολόγος της ΙΑΣΙΣ Στέφανος Αλεβίζος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katrinis_2511_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Κατρίνης: Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ υπονομεύει τη συνοχή και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων

androulakis-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το μήνυμα για την έμφυλη βία, «να αναγνωριστεί ο όρος “γυναικοκτονία”»

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία αποδέχεται τα κύρια σημεία του σχεδίου Τραμπ, λένε οι ΗΠΑ

haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Διάβημα στον πρόεδρο της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών

mouseio louvro 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Συνελήφθη και ο τέταρτος ύποπτος – Άφαντα τα πολύτιμα κοσμήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 15:54
katrinis_2511_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Κατρίνης: Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ υπονομεύει τη συνοχή και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων

androulakis-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το μήνυμα για την έμφυλη βία, «να αναγνωριστεί ο όρος “γυναικοκτονία”»

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία αποδέχεται τα κύρια σημεία του σχεδίου Τραμπ, λένε οι ΗΠΑ

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση