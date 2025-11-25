Πρώτη επιτυχημένη επέμβαση αλλαγής χρώματος οφθαλμών με τη μέθοδο FLAAK στην Ελλάδα

Την πρώτη επιτυχημένη επέμβαση αλλαγής χρώματος οφθαλμών στην Ελλάδα με τη σύγχρονη τεχνική FLAAK (Femtosecond Laser Aesthetic Annular Keratopigmentation) πραγματοποίησε ο διεθνούς φήμης χειρουργός κερατοειδούς και διαθλαστικός χειρουργός, Καθηγητής δρ Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος.

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε εξειδικευμένα κέντρα της Γαλλίας, της Ισπανίας και άλλων χωρών της Ευρώπης, χρησιμοποιεί femtosecond laser υψηλής ακριβείας για τη δημιουργία ενδοκερατοειδικού επιπέδου, στο οποίο τοποθετείται η ειδική βιοσυμβατή χρωστική Biotic Phorcea. Η τεχνική επιτρέπει μόνιμη αλλαγή του χρώματος των ματιών, με επιλογές αποχρώσεων όπως μπλε, πράσινο, μελί κ.ά., σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσικής ίριδας κάθε ασθενούς.

Η τεχνική FLAAK βασίζεται στη δημιουργία ενδοστρωματικού κερατοειδικού επιπέδου μέσω femtosecond laser ρυθμισμένης ακρίβειας, με εφαρμογή βιοσυμβατής, νανο-σταθεροποιημένης χρωστικής εντός του πρόσθιου στρώματος. Η κατανομή της χρωστικής παραμένει σταθερή, χωρίς διασπορά, χάρη στη συμβατότητα του υλικού με το κολλαγονικό πλέγμα του κερατοειδούς.

Η επιτυχία της τεχνικής εξαρτάται από προεγχειρητική προσομοίωση, υπολογισμό ανακλαστικών επιδράσεων (light scattering properties), αξιολόγηση κερατοειδικής διαύγειας και σωστή τοποθέτηση της τομής ώστε να μην επηρεάζεται η μηχανική ακεραιότητα του ιστού.

Η ομάδα του κ. Κανελλόπουλου είχε μελετήσει εκτενώς την τεχνική σε εργαστηριακό και ιστολογικό επίπεδο, ενώ ο ίδιος εκπαιδεύτηκε και συνεργάστηκε στενά με τους Γάλλους συναδέλφους που ανέπτυξαν τη μέθοδο. Η επιτυχής πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προόδου για την ελληνική οφθαλμολογία.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά εξειδικευμένη και τεχνικά απαιτητική επέμβαση», δήλωσε ο δρ Κανελλόπουλος προσθέτοντας πως «η ασφάλεια του ασθενούς είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Εργαστήκαμε επί χρόνια για να διασφαλίσουμε την πλήρη κατανόηση και τον έλεγχο της τεχνικής πριν προχωρήσουμε στην πρώτη κλινική εφαρμογή στην Ελλάδα. Η τεχνολογία λέιζερ που χρησιμοποιείται για την επέμβαση ήρθε πρώτη στην Αθήνα από την επιστημονική μας ομάδα και προς το παρόν είναι και η μόνη που τη διαθέτει».

Η μέθοδος FLAAK και η χρωστική Biotic Phorcea διαθέτουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντας τη διαδικασία ρυθμιστικά κατοχυρωμένη. Ωστόσο, η επέμβαση δεν είναι αναστρέψιμη και απαιτεί λεπτομερή προεγχειρητική ενημέρωση και αξιολόγηση υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι η μέθοδος απευθύνεται σε ενήλικες με υγιή μάτια, σταθερό διαθλαστικό σφάλμα και φυσιολογικό πάχος και ποιότητα κερατοειδούς, οι οποίοι επιθυμούν μια μόνιμη αλλαγή χρώματος με την πλέον ασφαλή και τεχνολογικά εξελιγμένη τεχνική.

Κατάλληλοι υποψήφιοι θεωρούνται όσοι διαθέτουν:

σταθερή οφθαλμική υγεία,

επαρκές πάχος κερατοειδούς,

καλή δακρυϊκή στοιβάδα,

ρεαλιστικές προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα,

και ηλικία άνω των 21 ετών.

Η προεγχειρητική εξέταση περιλαμβάνει ενδελεχή απεικόνιση, τοπογραφία και αξιολόγηση της επιφάνειας του οφθαλμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί με πλήρη ασφάλεια.

Ποιοι δεν είναι κατάλληλοι για τη μέθοδο

Η επέμβαση δεν ενδείκνυται σε άτομα με:

κερατόκωνο ή προδιάθεση για κερατοειδική εκτασία,

σοβαρή ξηροφθαλμία,

αυτοάνοσα νοσήματα που επηρεάζουν τον κερατοειδή,

ιστορικό ερπητικής κερατίτιδας,

παλαιότερες επεμβάσεις που έχουν αποδυναμώσει τον κερατοειδή,

μη ρεαλιστικές ή υπερβολικά συγκεκριμένες προσδοκίες χρώματος,

ή άτομα που επιθυμούν μια προσωρινή αλλαγή, καθώς η μέθοδος δεν είναι αναστρέψιμη.

Η ασφάλεια τίθεται πάνω από κάθε αισθητικό στόχο, και για τον λόγο αυτόν η επιλογή υποψηφίων είναι αυστηρή.

Βαθμός και προβλεψιμότητα της αλλαγής χρώματος

Η FLAAK επιτυγχάνει μόνιμη και εντυπωσιακά φυσική αλλαγή χρώματος, η οποία εξαρτάται από:

την επιλεγμένη απόχρωση της χρωστικής,

το αρχικό χρώμα της ίριδας,

το πάχος και τη διαφάνεια του κερατοειδούς,

και τη βιολογική ανταπόκριση κάθε ασθενούς.

Οι πιο προβλέψιμες αλλαγές αφορούν σε αποχρώσεις μπλε, πράσινου, γκρι και μελί, με την πλειονότητα των ασθενών να επιτυγχάνει το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. «Ωστόσο» όπως επισημαίνει ο δρ Κανελλόπουλος, «το ακριβές τελικό χρώμα μπορεί να διαφέρει ελαφρά από τις προεγχειρητικές προσομοιώσεις, λόγω της αλληλεπίδρασης της χρωστικής με τη δομή και τη φυσική απόχρωση της ίριδας».

Διαβάστε επίσης:

Η υπνική άπνοια μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση Πάρκινσον, σύμφωνα με νέα μελέτη

Βία κατά των γυναικών: Γιατί μένουν; Τι πρέπει να γίνει; Μιλάει στο topontiki.gr ο ψυχολόγος της ΙΑΣΙΣ Στέφανος Αλεβίζος

Βιοψία μαστού και διασπορά νόσου: Ένας πολύ επικίνδυνος μύθος