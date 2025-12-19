Οι 12 συνήθειες που οι γιορτές των Χριστούγεννων καταστρέφουν τον ύπνο σας – Πώς να τις διορθώσετε

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις χειρότερες εποχές του χρόνου για τον ύπνο σας. Ανάμεσα στα ξενύχτια, τα ταξίδια και τα τραπεζώματα, το πρόγραμμα του ύπνου σας κυριολεκτικά «τινάζεται στον αέρα» και συνήθως αυτό να παρασύρει τη διάθεσή σας, την ασφάλεια και την υγεία σας.

Τα παραπάνω αναφέρει η καθηγήτρια Κλερ Άντερσον Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ύπνου και Κιρκαδικού Ρυθμού στο Κέντρο για την Υγεία του Ανθρώπινου Εγκεφάλου και του Δικτύου Ύπνου του Μπέρμιγχαμ σε άρθρο της στο The Conversation. Η Δρ. Αντερσον παρουσιάζει τους δώδεκα τρόπους με τους οποίους τα Χριστούγεννα «σαμποτάρουν τον ύπνο σας αλλά και πως μπορείτε να το αντιμετωπίσετε.

1. Το κοινωνικό jetlag των χριστουγεννιάτικων πάρτι

Μπορεί να περνάτε καλά όταν ξενυχτάτε αλλά έτσι σαμποτάρετε κρυφά το εσωτερικό σας ρολόι με αποτέλεσμα να έχετε διαταραγμένο ύπνο με συνέπεια να λειτουργείτε πιο αργά και να είστε πιο μελαγχολικοί την επόμενη μέρα. Ο ακανόνιστος χρόνος ύπνου σχετίζεται με πολλές κακές συνέπειες για την υγεία και την απόδοση.

2. Εξάντληση στο τέλος του έτους

Πολλοί ενήλικες κοιμούνται συνήθως λιγότερο από επτά ώρες με σημαντικό αντίκτυπο. Ο νυχτερινός ύπνος λιγότερο από έξι ώρες μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα επίπεδα υπνηλίας μετά από μόλις δύο εβδομάδες. Με αυτό τον τρόπο η εξάντληση στο τέλος του έτους είναι δεδομένη. Γι΄αυτό το λόγο συνήθως οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι ιδανική στιγμή για να αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο.

3. Εορταστικό φαγητό και υπνηλία

Τα μεγάλα εορταστικά γεύματα, πλούσια σε υδατάνθρακες και λιπαρά, μπορούν να είναι ηρεμιστικά …στο πιάτο. Όταν δεν κοιμόμαστε αρκετά, είναι πιο πιθανό να λαχταράμε τροφές με ζάχαρη ή λιπαρά για ενέργεια όμως συνήθως καταρρέουμε περίπου 90 λεπτά αργότερα, όταν η υπνηλία ξαναέρχεται.

4. Ενθουσιασμένα παιδιά, διαταραγμένες ώρες ύπνου

Ο ενθουσιασμός της παραμονής των Χριστουγέννων εκτινάσσει τις ορμόνες του στρες στα παιδιά, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να κοιμηθούν στην ώρα τους, με συνέπεια να διαταράσσεται και το πρόγραμμα των γονιών τους. Αυτό δεν καθυστερεί απλώς τον ύπνο, αλλά τον συντομεύει κατά 33 λεπτά μέσο όρο, για κάθε ώρα που καθυστερεί η ώρα του ύπνου.

5. Εργασία με βάρδιες τα Χριστούγεννα

Ο ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας και η αφύπνιση τη νύχτα αποτελούν ήδη μια πρόκληση για πολλούς εργαζόμενους σε βάρδιες, και ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα οι βάρδιες των εργαζομένων που διαρκούν περισσότερο από δέκα ώρες αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών κατά 13%, ενώ εκείνες που περιλαμβάνουν νυχτερινή εργασία τον αυξάνουν κατά 28% . Αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά -μεγάλες βάρδιες κατά τη διάρκεια της νύχτας- έχουμε μια συνταγή για καταστροφή.

6. Το κρυφό βάρος των χριστουγεννιάτικων ταξιδιών

Μέσα σε όλο τον ενθουσιασμό των Χριστουγέννων, είναι εύκολο να ξεχάσεις πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι τα ταξίδια όταν είσαι κουρασμένος. Η υπνηλία συμβάλλει σε περίπου το 17% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων – και τα μεγάλα ταξίδια, τα διεθνή ταξίδια, ο μειωμένος ύπνος και ο ύπνος σε άγνωστα περιβάλλοντα επιδεινώνουν τα πράγματα .

7. Το παράδοξο των χριστουγεννιάτικων φώτων

Για όσους βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, ο εσωτερικός φωτισμός που είναι πολύ αμυδρός κατά τη διάρκεια της ημέρας και πολύ φωτεινός τη νύχτα μπορεί να διαταράξει τους κιρκαδικούς ρυθμούς και τον ύπνο, κάνοντάς μας να νιώθουμε πιο κουρασμένοι και λιγότερο χαρούμενοι . Ενώ ο ύπνος κάτω από τα χριστουγεννιάτικα φώτα μπορεί να σας βάλει σε εορταστική διάθεση, μπορεί να διαταράξει τον καρδιακό σας ρυθμό κατά τη διάρκεια του ύπνου και να επηρεάσει το σάκχαρό σας το πρωί.

8. Το αλκοόλ και ο μύθος της σιωπηλής νύχτας

Ναι, το αλκοόλ σε βοηθά να κοιμηθείς πιο γρήγορα, αλλά στη συνέχεια σαμποτάρει τον ύπνο σου , επηρεάζοντας τη χημεία του εγκεφάλου σου και επιδεινώνοντας τα αναπνευστικά προβλήματα.

9. Χριστουγεννιάτικος ύπνος

Ένας υπνάκος ανήμερα των Χριστουγέννων μπορεί να είναι παράδοση για πολλές οικογένειες – ειδικά για τον παππού. Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι κοιμούνται περίπου 5% περισσότερο ανήμερα των Χριστουγέννων . Αυτά τα επιπλέον 24 λεπτά ύπνου κατά τη διάρκεια των διακοπών μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των κοινών κρυολογημάτων και άλλων μικροβίων.

10. Περισσότερο από μια άδεια κάλτσα

Οι ανησυχίες για τα χρήματα, οι αυξημένες προσδοκίες και η αυξημένη μοναξιά μπορούν να προκαλέσουν άγχος για τα Χριστούγεννα. Όταν είστε αγχωμένοι , υπάρχει 90% αυξημένος κίνδυνος να δυσκολευτείτε να κοιμηθείτε ή να παραμείνετε κοιμισμένοι – και ο κακός ύπνος επιδεινώνει το άγχος.

11. Η χαρά και ο πόνος της παραμονής της Πρωτοχρονιάς

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι η χειρότερη νύχτα του χρόνου για ύπνο – οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν για ύπνο 90 ​​λεπτά αργότερα από το συνηθισμένο, και αυτό φαίνεται. Περισσότερα τροχαία ατυχήματα από το συνηθισμένο συμβαίνουν την Πρωτοχρονιά, οπότε αν είστε εξαντλημένοι, παραλείψτε οτιδήποτε απαιτεί εγρήγορση.

12. Ένα δώρο στον εαυτό σας

Μερικές κορυφαίες συμβουλές για καλύτερο ύπνο τις γιορτές των Χριστουγέννων είναι:

Διατηρήστε σταθερό το ωράριο ύπνου και αφύπνισης, όπου είναι δυνατόν, και στοχεύστε σε τουλάχιστον επτά ώρες ύπνου.

Ο μεσημεριανός ύπνο είναι ένας τέλειος τρόπος για να αναζωογονηθείτε και να αποκατασταθείτε, αλλά φροντίστε να είναι σύντομοι (20-30 λεπτά) και νωρίς (πριν τις 3 μ.μ.).

Μετριάστε την κατανάλωση αλκοόλ και λιπαρών φαγητών.

Αποφύγετε το τεχνητό φως, συμπεριλαμβανομένων των φωτεινών οθονών (τηλέφωνα, tablet, φορητοί υπολογιστές) τη νύχτα.

Διατηρήστε σταθερή τη ρουτίνα ύπνου στα παιδιά.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ταξιδεύετε: Επτά ώρες ύπνου. Αλλάζετε οδηγό ή ξεκουράζεστε κάθε δύο ώρες. Σταματήστε να οδηγείτε εάν νιώθετε υπνηλία.

