Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Οι πυρετικοί σπασμοί είναι ένα συχνό φαινόμενο στην παιδική ηλικία, που παρότι τρομάζει τους γονείς, αποτελεί μια καλοήθη κατάσταση. Εμφανίζονται λόγω μη φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια εμπύρετης λοίμωξης και συνήθως επηρεάζουν παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών.
«Αυτό που διαφοροποιεί τους πυρετικούς σπασμούς από το ρίγος, είναι η απώλεια αισθήσεων και η εμφάνιση παθολογικών κινήσεων, όπως σπασμωδικές κινήσεις των άκρων ή του προσώπου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι πυρετικοί σπασμοί δεν είναι επικίνδυνοι για την υγεία του παιδιού, ούτε προκαλούν μακροχρόνια προβλήματα», επισημαίνει η κ. Ανδρομάχη Σταμάτη, Επιμελήτρια Παιδίατρος στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:
Οι πυρετικοί σπασμοί διακρίνονται σε απλούς και επιπλεγμένους, ανάλογα με τη διάρκεια και τα συμπτώματά τους:
Παρότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι ακίνδυνες, η αξιολόγηση από γιατρό είναι απαραίτητη για κάθε επεισόδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν οι σπασμοί διαρκούν αρκετά ή συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, συνιστάται η νοσηλεία του παιδιού για περαιτέρω έλεγχο.
Ένα επεισόδιο πυρετικών σπασμών μπορεί να είναι τρομακτικό, αλλά η σωστή αντίδραση από τους γονείς είναι καθοριστική για την ασφάλεια του παιδιού:
«Οι πυρετικοί σπασμοί δεν προκαλούν εγκεφαλική βλάβη και δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης επιληψίας. Ωστόσο, περίπου 30% των παιδιών που έχουν εμφανίσει ένα επεισόδιο, ενδέχεται να επαναλάβουν επεισόδιο πυρετικών σπασμών, ιδιαίτερα μέσα στον πρώτο χρόνο από την αρχική κρίση», τονίζει η ειδικός.
Η σωστή ενημέρωση των γονέων από τους ειδικούς είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα επεισόδιο πυρετικών σπασμών.
