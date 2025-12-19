search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 14:00
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 12:03

Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

19.12.2025 12:03
fever_child_new
shutterstock

Οι πυρετικοί σπασμοί είναι ένα συχνό φαινόμενο στην παιδική ηλικία, που παρότι τρομάζει τους γονείς, αποτελεί μια καλοήθη κατάσταση. Εμφανίζονται λόγω μη φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια εμπύρετης λοίμωξης και συνήθως επηρεάζουν παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών.

«Αυτό που διαφοροποιεί τους πυρετικούς σπασμούς από το ρίγος, είναι η απώλεια αισθήσεων και η εμφάνιση παθολογικών κινήσεων, όπως σπασμωδικές κινήσεις των άκρων ή του προσώπου. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι πυρετικοί σπασμοί δεν είναι επικίνδυνοι για την υγεία του παιδιού, ούτε προκαλούν μακροχρόνια προβλήματα», επισημαίνει η κ. Ανδρομάχη Σταμάτη, Επιμελήτρια Παιδίατρος στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Οι τύποι των πυρετικών σπασμών και τα χαρακτηριστικά τους

Οι πυρετικοί σπασμοί διακρίνονται σε απλούς και επιπλεγμένους, ανάλογα με τη διάρκεια και τα συμπτώματά τους:

  • Απλοί πυρετικοί σπασμοί: Είναι οι πιο συχνοί. Διαρκούν λίγο, συνήθως λιγότερο από 15 λεπτά και δεν επαναλαμβάνονται την ίδια ημέρα. Αφορούν ολόκληρο το σώμα και η αποκατάσταση είναι άμεση.
  • Επιπλεγμένοι πυρετικοί σπασμοί: Είναι λιγότερο συχνοί και διαρκούν περισσότερο από 15 λεπτά. Μπορεί να επηρεάζουν συγκεκριμένα σημεία του σώματος και να επαναλαμβάνονται μέσα στο 24ωρο.

Παρότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι ακίνδυνες, η αξιολόγηση από γιατρό είναι απαραίτητη για κάθε επεισόδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν οι σπασμοί διαρκούν αρκετά ή συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, συνιστάται η νοσηλεία του παιδιού για περαιτέρω έλεγχο.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς σε περίπτωση επεισοδίου

Ένα επεισόδιο πυρετικών σπασμών μπορεί να είναι τρομακτικό, αλλά η σωστή αντίδραση από τους γονείς είναι καθοριστική για την ασφάλεια του παιδιού:

  • Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
  • Τοποθετήστε το παιδί στο πλάι και απομακρύνετε τυχόν επικίνδυνα αντικείμενα.
  • Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το στόμα του παιδιού ή να περιορίσετε τις κινήσεις του.
  • Χορηγήστε αντιπυρετικό υπόθετο, εάν δεν έχει δοθεί πρόσφατα.
  • Παρατηρήστε τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά του επεισοδίου.
  • Εάν το επεισόδιο διαρκεί > 3-5 min χορηγείστε από το ορθό διαζεπάμη ή ουλοπαρειακά μιδαζολάμη, βάσει ιατρικών οδηγιών που έχουν δοθεί.
  • Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και πιθανότητα επανεμφάνισης

«Οι πυρετικοί σπασμοί δεν προκαλούν εγκεφαλική βλάβη και δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης επιληψίας. Ωστόσο, περίπου 30% των παιδιών που έχουν εμφανίσει ένα επεισόδιο, ενδέχεται να επαναλάβουν επεισόδιο πυρετικών σπασμών, ιδιαίτερα μέσα στον πρώτο χρόνο από την αρχική κρίση», τονίζει η ειδικός.

Η σωστή ενημέρωση των γονέων από τους ειδικούς είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα επεισόδιο πυρετικών σπασμών.

Διαβάστε επίσης:

Πάρκο υγείας στο Ελληνικό από τη LAMDA Development και τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

ΕΟΔΥ: Ήρθε και στην Ελλάδα η σούπερ γρίπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής: Προσοχή στις παραπλανητικές διαφημίσεις για τα εμφυτεύματα δοντιών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

nikos_pappas_basket_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Τι ισχύει για την ασυλία των ευρωβουλευτών – Πότε ισχύει και πότε αίρεται

routsi-diloseis
ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό – Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να μη μπουν στην αίθουσα συγγενείς των θυμάτων

davakis_kairidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Γαλάζιος εμφύλιος για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Καβγάς Καιρίδη με Δαβάκη, τα «θραύσματα» πήραν και τον Δένδια

karkinos-mastou
ΥΓΕΙΑ

Ελπιδοφόρα θεραπεία για τον επιθετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

skertsos- zoi- tasoulas – tsipras88- new
ΚΑΛΧΑΣ

«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 13:58
theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

nikos_pappas_basket_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Τι ισχύει για την ασυλία των ευρωβουλευτών – Πότε ισχύει και πότε αίρεται

routsi-diloseis
ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό – Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να μη μπουν στην αίθουσα συγγενείς των θυμάτων

1 / 3