Πυρετός: Μύθοι και αλήθειες για ιβουπροφαίνη και παρακεταμόλη

Ο Οκτώβριος μαζί με τις πρώτες βροχές, τη σχολική ρουτίνα φέρνει και… τις εποχικές ιώσεις. Τα φτερνίσματα, ο πονόλαιμος και ο πυρετός κάνουν την εμφάνισή τους απροειδοποίητα και συνήθως η ίδια απορία επιστρέφει κάθε χρόνο: «Τι να πάρω; Ιβουπροφαΐνη ή παρακεταμόλη;»

Kαι τα δύο φάρμακα είναι ασφαλή αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά. Όμως έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης, που αξίζει να γνωρίζουμε όπως αναφέρει ο Δρ. Αλέξης Σωτηρόπουλος MD. PhD Παθολόγος-Διαβητολόγος και Γενικός Ιατρός.

Πώς δρουν

Η παρακεταμόλη δρα κυρίως στον εγκέφαλο, ρυθμίζοντας το «θερμοστάτη» του σώματος και μειώνοντας τον πόνο και τον πυρετό. Η ιβουπροφαίνη, εκτός από αναλγητική και αντιπυρετική, έχει και αντιφλεγμονώδη δράση. Δηλαδή, εκτός από το να μειώνει τον πόνο και τον πυρετό, καταπολεμά και την αιτία του πόνου όταν αυτή σχετίζεται με φλεγμονή (όπως συμβαίνει συχνά με φαρυγγίτιδα, μυϊκό πόνο, (μυαλγίες) πονόδοντο, πονοκέφαλος τάσης ή πόνο περιόδου).

«Γι’ αυτό, στις φθινοπωρινές ιώσεις όπου το σώμα «παλεύει» με τη φλεγμονή, η ιβουπροφαίνη μπορεί να προσφέρει πιο ολοκληρωμένη δράση.» αναφέρει ο Δρ. Σωτηρόπουλος. Στη σύγχρονη καθημερινότητα, όλοι θέλουμε κάτι που να δρα γρήγορα. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαλακές κάψουλες ιβουπροφαίνης, απορροφώνται 2 φορές πιο γρήγορα από τις συμβατικές ταμπλέτες, προσφέροντας ταχύτερη ανακούφιση σε σχέση με άλλα αναλγητικά με διάρκεια δράσης που μπορεί να φτάσει έως και 8 ώρες.

Η παρακεταμόλη παραμένει αποτελεσματική, αλλά έχει συνήθως πιο αργή έναρξη δράσης, και διάρκεια έως περίπου 6 ώρες , ενώ δεν διαθέτει αντιφλεγμονώδη ιδιότητα. Για πόνο με φλεγμονή ή έντονα συμπτώματα ίωσης (πονόλαιμο, μυαλγίες, πόνο περιόδου, πονόδοντο, πυρετό με ρίγη), η ιβουπροφαίνη προσφέρει ολοκληρωμένη δράση.

Μύθοι που αξίζει να καταρριφθούν

«Η ιβουπροφαίνη ερεθίζει το στομάχι». Οι σύγχρονες μορφές της είναι καλά ανεκτές όταν λαμβάνονται στη σωστή δόση. «Η παρακεταμόλη είναι πάντα πιο ασφαλής»

Όπως κάθε φάρμακο, χρειάζεται προσοχή στη δόση, ειδικά σε άτομα με ηπατικά προβλήματα ή σε όσους λαμβάνουν άλλα φάρμακα. «Τα δύο φάρμακα είναι το ίδιο» Όχι. Έχουν διαφορετικό μηχανισμό, διάρκεια και πεδίο δράσης. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται στο σύμπτωμα και στις ανάγκες του κάθε οργανισμού

Η σημασία της σωστής χρήσης

Όποιο φάρμακο κι αν επιλέξουμε, η σωστή δοσολογία και η τήρηση των οδηγιών είναι το «κλειδί» για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Πάντα διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών και συμβουλευόμαστε τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό μας. «Ο πυρετός και ο πόνος είναι προειδοποιητικά σήματα του οργανισμού – δεν είναι «εχθροί». Όταν όμως δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας, η έγκαιρη και στοχευμένη αντιμετώπιση κάνει τη διαφορά» σημειώνει ο γιατρός. Η ιβουπροφαίνη, χάρη στην αντιφλεγμονώδη και γρήγορη δράση της, μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος για γρήγορη ανακούφιση και επιστροφή στην καθημερινότητα. Πάντα ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας και μην ξεπερνάτε τη συνιστώμενη δόση.

Διαβάστε επίσης

Πλημμύρισε με ράντζα το νοσοκομείο της Νίκαιας – Σωματείο Εργαζομένων: « Δεν θα ανεχθούμε να κινδυνέψει κανένας ασθενής μας»

Πίνουν και καπνίζουν μέχρι τελικής πτώσης οι νέοι – Τι δείχνει πανευρωπαϊκή έρευνα για την Ελλάδα

Νοσοκομείο Σύρου: Κατέρρευσε ο μοναδικός χειρουργός μετά από συνεχείς εφημερίες των τελευταίων μηνών – Τι καταγγέλλει η ΟΕΝΓΕ