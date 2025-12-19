Οι διαβητικοί έχουν 3,7 έως 6,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακή ανακοπή

Τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 διατρέχουν δραματικά υψηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, ο οποίος συμβαίνει όταν η καρδιά σταματά να χτυπά, σύμφωνα με ερευνητές που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο European Heart Journal.

Έχουν επίσης μικρότερο προσδόκιμο ζωής κατά μέσο όρο, εν μέρει λόγω αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

«Διαπιστώσαμε ότι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με διαβήτη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και ότι ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση του προσδόκιμου ζωής σε άτομα με διαβήτη», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο επικεφαλής ερευνητής Δρ. Tobias Skjelbred , διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης στη Δανία, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύει το Health Day.

Η μελέτη

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα υγείας για ολόκληρο τον πληθυσμό της Δανίας το 2010. Εκείνο το έτος σημειώθηκαν περισσότεροι από 54.000 θάνατοι στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 6.900 περιπτώσεων αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 είχαν 6,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή και τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 είχαν 3,7 φορές περισσότερες πιθανότητες σε σύγκριση με άτομα χωρίς την πάθηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

Οι νέοι με διαβήτη αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ανέφεραν οι ερευνητές. Όσοι είναι κάτω των 50 ετών είχαν επταπλάσιο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Τα ποσοστά αιφνίδιου καρδιακού θανάτου ήταν «τα υψηλότερα στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 40 ετών μεταξύ των ατόμων με διαβήτη τύπου 1 (22,7) και στην ηλικιακή ομάδα 40 έως 50 ετών μεταξύ των ατόμων με διαβήτη τύπου 2 (6,0)», σημείωσε ο Δρ. Tanno Han , αναπληρωτής καθηγητής πειραματικής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία, σε ένα κύριο άρθρο που συνοδεύει τη νέα μελέτη.

Αυτός ο υψηλότερος κίνδυνος καρδιακής ανακοπής επηρεάζει αρνητικά το προσδόκιμο ζωής των ατόμων με διαβήτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

Το μέσο προσδόκιμο ζωής ήταν περισσότερο από 14 χρόνια μικρότερο για άτομα με διαβήτη τύπου 1 και σχεδόν 8 χρόνια μικρότερο για άτομα με διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με ερευνητές.

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αντιπροσώπευε 3,4 χρόνια απώλειας ζωής μεταξύ των ατόμων με διαβήτη τύπου 1 και 2,7 χρόνια για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Ο διαβήτης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου με διάφορους τρόπους, δήλωσε ο Skjelbred. Η πάθηση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού μέσω υψηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα και νευρικής βλάβης.

«Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι δύσκολο να προβλεφθεί και να προληφθεί, αλλά αυτά τα ευρήματα ενισχύουν τη σημασία της συνεργασίας των ατόμων με διαβήτη με τους κλινικούς ιατρούς τους για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου», δήλωσε ο Δρ. Skjelbred

Τα φάρμακα αιχμής για τον διαβήτη, όπως οι αναστολείς SGLT2 και τα φάρμακα GLP-1, ενδέχεται να έχουν μειώσει αυτόν τον κίνδυνο τα τελευταία χρόνια, βοηθώντας τους ανθρώπους να ελέγχουν καλύτερα το σάκχαρό τους, δήλωσε ο Skjelbred.

Άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου μπορούν να τοποθετήσουν ένα εμφύτευμα που μπορεί να ενεργοποιήσει την καρδιά τους για να επανεκκινήσει ή να ανακτήσει έναν κανονικό ρυθμό, σημείωσε ο Skjelbred. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει ποια άτομα με διαβήτη θα μπορούσαν να ωφεληθούν από ένα τέτοιο εμφύτευμα ή από άλλες στρατηγικές για την πρόληψη καρδιακών προβλημάτων.

