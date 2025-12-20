search
ΥΓΕΙΑ

20.12.2025

«Σούπερ γρίπη»: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Πιθανή κορύφωση των κρουσμάτων τον Ιανουάριο στην Ελλάδα

20.12.2025
gripi0111_new
credit: pixabay

Σε έξαρση βρίσκεται η λεγόμενη «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη, κυρίως σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, όπου τα συστήματα υγείας δοκιμάζονται. Πρόκειται για υποπαραλλαγή της γρίπης Α, η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες.

Ωστόσο, πλήττει τις πιο ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, για τους οποίους υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να εμφανίσουν επιπλοκές.

Η προστασία των πιο ευπαθών είναι εξαιρετικά σημαντική, εξ ου και οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση μάσκας από ηλικιωμένους, εγκυμονούσες, μικρά παιδιά, ανοσοκατεσταλμένους, ογκολογικούς ασθενείς ή άτομα με προβλήματα υγείας όπως χρόνια καρδιοπάθεια, χρόνια πνευμονοπάθεια, ηπατοπάθεια κ.λπ. Ειδικά, όταν βρίσκονται σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός ή μετακινούνται με μέσα μεταφοράς.

Το ίδιο συνιστούν και στελέχη του NHS στη Βρετανία, όπου η νέα υποπαραλλαγή της γρίπης εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ιδιατέρως αυτοί που εμφανίζουν συμπτώματα, όπως λένε, θα πρέπει να φορούν μάσκα σε δημόσιους χώρους ενώ πολλά νοσοκομεία στη χώρα έχουν ήδη κάνει υποχρεωτική τη χρήση της.

«Πρέπει πραγματικά να ανησυχούμε για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πολύ άσχημο στέλεχος γρίπης. Μεταδίδεται πολύ εύκολα. Ο καιρός είναι ζεστός και υγρός και οι άνθρωποι πρέπει να δείξουν σύνεση», σημείωσε ο Ντάνιελ Έλκελες, διευθύνων σύμβουλος των NHS Providers, που εκπροσωπούν τα νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας.

ΠΟΥ: Οι γιορτές θα φέρουν έξαρση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καταγράφει υψηλή δραστηριότητα της γρίπης σε 27 από τις 38 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με το νέο στέλεχος Κ του ιού A(H3N2) να αντιστοιχεί ως και στο 90% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Το κύμα έχει ξεκινήσει περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από προηγούμενες περιόδους, γεγονός που εντείνει την πίεση στα συστήματα Υγείας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Αν και η έξαρση εμφανίζεται πιο έντονη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι επιστήμονες στην Ελλάδα εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες, και ειδικά ενόψει των εορτών, θα σημειωθεί αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα, καθώς οι κοινωνικές επαφές και οι μετακινήσεις αυξάνονται.

«Σούπερ γρίπη» και προστασία

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η παρουσία του υποτύπου Κ εγείρει ανησυχίες για πιθανή μείωση της αποτελεσματικότητας του αντιγριπικού εμβολίου, ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν ότι τα εποχικά εμβόλια διαθέτουν προστατευτική δράση με εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα γύρω στο 52–57% έναντι του ιού A(H3N2).

Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΥ έχει ήδη επιβεβαιώσει την κυκλοφορία αυτής της υποομάδας του ιού, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων – όπως ηλικιωμένων, ατόμων με υποκείμενα νοσήματα, εγκύων και ανοσοκατασταλμένων ατόμων – που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

ΕΟΔΥ: Εμφανίζονται τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα είναι πλέον η σούπερ γρίπη όπως αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που δίνει χρήσιμες συμβουλές κυρίως για τις ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν βαριά γι΄αυτό πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα.

Αναλυτικά όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο  ΕΟΔΥ η  χώρα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου, βρίσκεται πλέον σε περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, νωρίτερα φέτος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης.

Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A(H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας. Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, σε περίπτωση επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με υποκείμενα νοσήματα και άλλες χρόνιες παθήσεις, έγκυες γυναίκες, ανοσοκατασταλμένα άτομα, άτομα που διαβιούν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας κλπ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και εν όψει της εορταστικής περιόδου, ο ΕΟΔΥ συστήνει:

  • Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.
  • Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.
  • Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά και ιολογικά δεδομένα. Η δραστηριότητα της γρίπης αποτυπώνεται σε εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΥ (εβδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων), οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του.

