Χωρίς τη Βανδή το νέο «Just the 2 of Us» – Τραγουδίστρια έκπληξη η αντικαταστάτριά της

Η Δέσποινα Βανδή δεν θα συνεχίσει στο «Just the 2 of Us».
Το σόου του Νίκου Κοκλώνη επιστρέφει τον Φεβρουάριο με αλλαγές και την Βανδή να μην συνεχίζει στην κριτική επιτροπή λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια έκπληξη, η οποία προορίζεται για τη θέση της Βανδή στην επιτροπή.
