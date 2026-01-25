Χωρίς τη Βανδή το νέο «Just the 2 of Us» – Τραγουδίστρια έκπληξη η αντικαταστάτριά της

Η Δέσποινα Βανδή δεν θα συνεχίσει στο «Just the 2 of Us».

Το σόου του Νίκου Κοκλώνη επιστρέφει τον Φεβρουάριο με αλλαγές και την Βανδή να μην συνεχίζει στην κριτική επιτροπή λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια έκπληξη, η οποία προορίζεται για τη θέση της Βανδή στην επιτροπή.

