Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Το δόγμα Τραμπ «μαζί μου ή στον πάγο…»
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Οι Ελληνες διαλέγουν σύμμαχο
Real news: Στην κόψη του ξυραφιού
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ψηφιακό φακέλωμα για 10 εκατ. οχήματα
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 5 ΔΙΣ. ΒΑΡΕΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ στο ελληνικό νησί που χάρισε ο Ράμα στον γαμπρό του Τραμπ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Πώς θα χτυπάνε ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο
ΕΣΤΙΑ: «Κρυφτό» με τον Τραμπ Τανγκό με το Βερολίνο
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η Αθήνα στο τρενάκι του ιλίγγου
Κυριακάτικη ΚONTRA: Έξαλλοι με τον Μητσοτάκη Αμερικανοί και Ευρωπαίοι
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Διπλό ξεπούλημα των αγροτών
Documento: Μελλοθάνατοι για χάρη των χορηγών
Το ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Ποντάρει στο μπάχαλο
Διαβάστε επίσης:
Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται στην εντατική με πνευμονία – Η κατάσταση της υγείας της
«Σαββατοκύριακο παρέα»: Το νέο τρέιλερ της Κατερίνας Καραβάτου
Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Είδα άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά, ξανά και ξανά – Νιώθω ότι είμαι στάσιμος»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.