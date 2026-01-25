Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Το δόγμα Τραμπ «μαζί μου ή στον πάγο…»

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Οι Ελληνες διαλέγουν σύμμαχο

Real news: Στην κόψη του ξυραφιού

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ψηφιακό φακέλωμα για 10 εκατ. οχήματα

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 5 ΔΙΣ. ΒΑΡΕΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ στο ελληνικό νησί που χάρισε ο Ράμα στον γαμπρό του Τραμπ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Πώς θα χτυπάνε ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

ΕΣΤΙΑ: «Κρυφτό» με τον Τραμπ Τανγκό με το Βερολίνο

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η Αθήνα στο τρενάκι του ιλίγγου

Κυριακάτικη ΚONTRA: Έξαλλοι με τον Μητσοτάκη Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Διπλό ξεπούλημα των αγροτών

Documento: Μελλοθάνατοι για χάρη των χορηγών

Το ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Ποντάρει στο μπάχαλο

Διαβάστε επίσης:

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται στην εντατική με πνευμονία – Η κατάσταση της υγείας της

«Σαββατοκύριακο παρέα»: Το νέο τρέιλερ της Κατερίνας Καραβάτου

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Είδα άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά, ξανά και ξανά – Νιώθω ότι είμαι στάσιμος»