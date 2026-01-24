Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Είδα άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά, ξανά και ξανά – Νιώθω ότι είμαι στάσιμος»

Για τα επαγγελματικά του βήματα και τις προσωπικές του σχέσεις στον χώρο της τηλεόρασης μίλησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση. Νιώθω ότι είμαι στάσιμος σε μια πάρα πολύ καλή φάση τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να αναλάβω δράση και να μην περιμένω να έρθουν πράγματα. Όσον αφορά τη δουλειά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στο επόμενο στάδιο. Περίμενα, ότι είμαι καλός και κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά τώρα ξέρω, έχω στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο. Έχω συγκεκριμένους ανθρώπους στο μυαλό μου που θέλω να συνεργαστώ και αν γίνει, θα γίνει, αλλιώς δεν πειράζει, θα κάτσω σπίτι μου και θα κάνω το ραδιόφωνο που το αγαπώ πολύ», είπε για τα τηλεοπτικά του σχέδια.

Μίλησε μάλιστα για τις ευκαιρίες που βλέπει να δίνονται σε άλλους συναδέλφους, αλλά όχι σε εκείνον.

«Είδα άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά, ξανά και ξανά. Είδα να δίνονται ευκαιρίες… Ήταν η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη και τους δόθηκαν ευκαιρίες. Και πήραν κι άλλες ευκαιρίες. Κι εγώ κάθομαι και περιμένω στο ίδιο πόστο. Ξέρω πού πατάω και είμαι σίγουρος για τον τρόπο που κάνω τη δουλειά μου. Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ίσως κι εκείνοι το ήξεραν κι έλεγαν ότι θα γίνει, ότι ο Ουγγαρέζος εκεί θα είναι. Δεν θα είναι εκεί ο Ουγγαρέζος, όχι! Δεν ξέρω αν θα είμαι στο Buongiorno του χρόνου, εγώ έχω συμβόλαιο μέχρι φέτος. Δεν λέω για τα παιδιά που τους δόθηκαν ευκαιρίες, αλλά για τις αποφάσεις. Αλλά πάμε πια στην τρίτη γενιά παρουσιαστών που έχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες».

Σε ερώτηση για τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε: «Έχουμε μια σχέση, η οποία είναι στην πιο ώριμη φάση της. Δεν κάνουμε παρέα με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά έχω το θάρρος να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω αυτό, π.χ. που έγινε τις προάλλες, αυτό το αισχρό που έκανε ο Πάνος Κατσαρίδης (για την Ελίνα Παπίλα). Του είπα “τι είναι αυτά και γιατί τον στηρίζεις; Είναι κακοποιητικό, δεν είναι απλά λέω τη γνώμη μου”. Δεν μπορεί να ακούει ο άλλος να λένε τη μάνα του αποτυχημένη και πικραμένη».

Η δημόσια συγγνώμη στην Κατερίνα Ζαρίφη

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον πρόσφατο διαπληκτισμό του με την Κατερίνα Ζαρίφη στο Buongiorno και να της ζητήσει εκ νέου δημόσια συγγνώμη.

«Ζητώ συγγνώμη λοιπόν απ’ την Κατερίνα, γιατί όντως ήταν το ξενύχτι, ήταν το πώς ήμουν, ήταν και η περίοδος με τις εγγραφές και… συγγνώμη Κατερίνα, σ’ αγαπώ πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

