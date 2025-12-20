search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 17:22
LIFESTYLE

20.12.2025 16:10

Ουγγαρέζος για τον άγριο καβγά με Ζαρίφη: «Ήταν μια “αυτανάφλεξη” – Όπως έγινε έφυγε»

ouggarezos_zarifi

Για την έντονη αντιπαράθεση, που είχε στον αέρα του Buongiorno, με την Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, το πρωί του Σαββάτου, στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Ο παρουσιαστής, ο οποίος πήρε μέρος στον ραδιομαραθώνιο για την ενίσχυση του Make a Wish, ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο περιστατικό και αποκάλυψε τι συνέβη.

Όπως εξήγησε, επρόκειτο για… αυτανάφλεξη και ένταση της στιγμής που όπως ήρθε, έτσι και έφυγε, χωρίς να δοθεί συνέχεια από καμία πλευρά.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επισήμανε πως επρόκειτο για κάτι πολύ αληθινό και όχι σκηνοθετημένο από την πλευρά του ή από την πλευρά της Κατερίνας Ζαρίφη με την οποία παραμένουν δύο πολύ καλοί συνεργάτες που σέβονται και εκτιμούν ο ένας τον άλλον.

Ο καβγάς στον αέρα:

