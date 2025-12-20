Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή τη φάση»

Αποστάσεις από την πολιτική καθώς και από την υπόθεση Μαζωνάκη κράτησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε δηλώσεις του σε κάμερες ψυχαγωγικών εκπομπών.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενασχόλησής του με την πολιτική, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή τη φάση. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διαφόρους αλλά το θέμα είναι εγώ αν θέλω να μπω σε μία τέτοια διαδικασία, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Προσπαθώ να βοηθάω με το δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου κι αν μπορώ να φανώ κάπου χρήσιμος θα το κάνω».

Στη συνέχεια, μιλώντας για την πατρότητα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. «Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα αυτό με την πατρότητα. Είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η πραγματική ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Για αυτούς τα κάνω όλα. Αν τα φέρει ο Θεός, αυτός αποφασίζει (για το αν θα μεγαλώσει η οικογένεια του)», είπε.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου, συγγνώμη, δεν το έχω παρακολουθήσει γιατί έλειπα τις τελευταίες δυο-τρεις μέρες, ήμουν στο εξωτερικό, γύρισα χθες το βράδυ και ασχολήθηκα τώρα με αυτή τη φανταστική πρεμιέρα. Δεν έχω γνώση», υποστήριξε.

Διαβάστε επίσης:

Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Αποκάλυψε το φύλο του μωρού

Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας του θρόνου – Χρειάζεται μεταμόσχευση πνεύμονα

Κωνσταντίνος Αργυρός για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν ασχολούμαι με πολιτικά – Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ τη χώρα μου»