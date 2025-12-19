Κωνσταντίνος Αργυρός για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν ασχολούμαι με πολιτικά – Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ τη χώρα μου»

Για την γνωριμία του με τη Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε σε συνέντευξή του ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μιας και η πρέσβης των ΗΠΑ είναι τακτική θαμών του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, αλλά έδωσε το παρών και σε εκδήλωση που τραγούδησε και στο Λονδίνο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ξεκαθάρισε ότι δεν ασχολείται με την πολιτική. «Δεν ασχολούμαι με πολιτικά. Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ τη χωρά τη δική μου και θέλει να βοηθήσει με τον δικό της τρόπο», απάντησε όταν ερωτήθηκε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μιλώντας στην εκπομπή το Πρωινό αναφέρθηκε στον γιο του, Βασίλη αλλά και στις εμφανίσεις του στο εξωτερικό.

«Ζoύμε ωραίες στιγμές στο εξωτερικό, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι δύο φορές Έλληνες».

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι το καλύτερο δώρο για τον γιο του, που είναι ενός έτους και κάνει τα πρώτα του βήματα, είναι ο χρόνος που περνάνε μαζί.

«Το καλύτερο πράγμα είναι η οικογένεια. Το πιο όμορφο δώρο στον κόσμο. Μου λείπει πολύ όταν είμαι στο εξωτερικό, αλλά και όταν είμαι εδώ. Κάνουμε συνέχεια βιντεοκλήσεις. Ο γιος μου άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα. Ανυπομονώ να τον παίρνω μαζί μου εκεί που είμαι.

Του έχω πάρει δώρο αλλά το καλύτερο δώρο για το παιδί μου είναι ο χρόνος μας. Εκτός από τα υλικά, θέλω να του προσφέρω τον χρόνο μου ή να είναι μαζί μου η να είμαι εγώ μαζί του. Αυτό για εμένα είναι το ιδανικό και το απόλυτο».

