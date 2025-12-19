Τάκης Παπαματθαίου: «Στην τηλεόραση το 90% είναι σαχλαμάρα και ανούσιο» (Video)

Για την τηλεόραση του σήμερα μίλησε ο Τάκης Παπαματθαίου, δηλώνοντας τυχερός που «πρόλαβε» τις καλές εποχές της.

«Πρόλαβα τις καλές εποχές της τηλεόρασης. Με την Έλντα Πανοπούλου κάναμε μια πρωτότυπη εκπομπή που έσκιζε σε νούμερα» είπε, αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή “Breakfast@star”, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν βλέπει τηλεόραση.

«Δεν βλέπω τηλεόραση, γιατί δεν έχω. Στην τηλεόραση έχουμε γίνει τσιγκούνηδες στην πνευματικότητα του περιεχομένου. Οι πρωινές εκπομπές πρέπει να έχουν την ελαφράδα που χρειάζεται, γιατί τις βλέπουν νοικοκυρές. Στην τηλεόραση το 10% είναι ποιότητα και το 90% σαχλαμάρα και ανούσιο».

Σχολιάζοντας τις εν λόγω δηλώσεις, ο Ετεοκλής Παύλου αντέδρασε, επισημαίνοντας ότι όταν κάποιος δεν παρακολουθεί τηλεόραση, δεν μπορεί να έχει άποψη.

«Δεν βλέπει τηλεόραση, αλλά έχει κρίση για την τηλεόραση. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν μου αρέσει και το υπονοούμενο, όσον αφορά την ελαφρότητα που θεωρεί ότι υπάρχει, αν και δεν έχει δει, με το γυναικείο κοινό που βλέπει το πρωί στο σπίτι… Νιώθω ότι είναι κάπως υποτιμητικό όλο αυτό και για το κοινό».

Διαβάστε επίσης:

Με… ανοιξιάτικη φωτογραφία η χριστουγεννιάτικη κάρτα των Ουίλιαμ και Κέιτ

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση – Δεν βρήκα τη δύναμη να το καταγγείλω» (Video)

Τόνια Σωτηροπούλου για Κωστή Μαραβέγια: «Ήταν ο μόνος άντρας που διεκδικούσε τον χρόνο μου με πάρα πολύ σεβασμό» (Video)